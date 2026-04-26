Culmina el curso tecnológico impulsado con Amicos en Lalín

El programa gratuito de capacitación digital impulsado por el Concello de Lalín en colaboración con la entidad Amicos finalizó tras dos semanas de formación. La última sesión incluyó la entrega de diplomas a 19 participantes. El curso, de 45 horas, se desarrolló del 13 al 24 de abril en el edificio sociocultural de la rúa Manuel Rivero y abordó inteligencia artificial, ciberseguridad, trámites en línea y empleabilidad digital.