El Club Deportivo Estradense recibirá la distinción al mérito deportivo de Galicia

El Club Deportivo Estradense cerró hace solo unos meses los actos por el centenario de su fundación, aunque los reconocimientos por su trayectoria y su labor todavía no han rematado. La Xunta de Galicia ha decidido conceder a la entidad la distinción al mérito deportivo de Galicia correspondiente al año 2025. Esta distinción le será entregada en un acto que tendrá lugar el próximo miércoles y al que acudirá el presidente del Estradense, Toño Camba.

"Estamos muy contentos por esta noticia. Nos esteramos hace una semana y media por una llamada del alcalde. Después ya nos llamaron de la Xunta para comunicarnos oficialmente que habíamos sido galardonados con este premio. Nos convocaron para el miércoles a un acto en que el presidente Rueda nos hará entrega de la distinción", manifestó el dirigente. "Esto tiene mucho que ver con el centenario que acabó hace poco. Es un reconocimiento a todos estos años de vida pero también a lo que el Estradense implica para este pueblo".

Los rojillos vivieron además la mejor temporada de su historia en el año 2025, con un segundo puesto en Tercera División y un play-off de ascenso a Segunda RFEF. Este año están peleando de nuevo por meterse en esa fase de ascenso, prolongando así su etapa más brillante a nivel deportivo de su historia. Ese buen momento sobre los terrenos de juego se está viendo reforzado con una gran comunión con la afición, alcanzando el año pasado la mayor cifra de socios de sus cien años de vida. Ayer precisamente, el club organizó su gala anual de socios, con más de 250 personas que se dieron cita en el Pazo de Xerlís.

Esta distinción al mérito deportivo de Galicia no es nueva para el club rojillo, ya que el año pasado la recibió un emblema del club. El exentrenador y jugador Víctor Lomba vio reconocida su larga trayectoria en el Estradense con este galardón. También en la misma gala se homenajeó a otro estradense, aunque en este caso relacionado con el mundo del ciclismo. Se trató de José Antonio Ramos, presidente del Club Ciclista Teis, nacido en A Estrada.

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En la edición del 2023 otras dos importantes figuras del deporte estradense recibieron también este reconocimiento. Se trata del médico del Celta de Vigo y durante mucho tiempo de la Selección Española, además de expresidente del Estradense, Juan José García Cota. Junto a él en la misma gala recibió la distinción el ciclista estradense Álex Marque, justo tras retirarse del ciclismo en activo, dejando atrás un espectacular currículo a nivel internacional.