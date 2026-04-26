Cinco ideas para triunfar con el regalo del Día de la Madre gracias al comercio local de Deza

Desde que terminó Semana Santa, internet y televisión nos bombardean con spots de perfumes de mujer. Es una de las opciones más recurridas para regalar el Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo, 3 de mayo. Pero basta con dar un paseo por el comercio local dezano para ver que sus escaparates, así como sus páginas web y sus redes sociales, nos pueden ayudar a salir airosos en esa compra que casi siempre se deja para última hora.

«Fai uns anos que a xente deixou de regalar pongos, como lles chamo eu a eses regalos que nin se estrenan e preguntas ónde os colocas, e optan por ser máis creativos e prácticos», explica Carmen Carballude. Esta lalinense está al frente de un centro de terapias que lleva su nombre y al que en las últimas semanas se acercan varios vecinos pidiendo «benestar para mamá». Apunta que nosotras solemos demandar más masajes, por ejemplo, que los hombres, y lo normal para el Día de la Madre es que se reserven varias sesiones de «masaxes con aceites esenciais ou relaxantes, que acudan a eliminar a carga física e psicolóxica». Los bonos de regalo no tienen fecha de caducidad, y permiten descubrir otras terapias como máquinas para osteopatía, presoterapia o la máquina de biorresonancia, cuyo uso está ya muy extendido en Europa. «Este sistema restaura as células que estén dañadas, e estimúlaas para que traballen de xeito correcto». Funciona con inteligencia artificial y electrodos, a la que Carballude añade otra máquina de electroterapia. Esta terapia está disponible en el Centro Carmen Carballude desde 2017 y suele estar recomendada para personas que han pasado por tratamientos oncológicos o que tienen enfermedades neurológicas como epilepsia.

El regalo de miel y vela que propone Mel de Liñares. / Carlos Ortega

Carballude, desde hace años, insiste en la necesidad de autorregalarnoss, sea el Día de la Madre o una jornada cualquiera, un baño de bosque para conectarnos con la naturaleza. De hecho este domingo organiza el taller 'Soy Primavera', en el que los participantes compartirán además comida en un entorno natural. De la naturaleza proceden otras dos alternativas para regalar a mamá: los packs de Mel de Liñares y la cosmética natural de Herbolario Bio.

Alberto López: «Todos os nosos cosméticos son 100% plantables e de horta»

Mel de Liñares, este año, propone como regalo para madres y abuelas (e incluso tías, ¿por qué no?) un pack con dos tarros de miel, cada uno de 500 gramos. Uno de ellos puede ser monofloral, de brezo o de eucalipto y el otro multifloral. Colocados con mimo dentro de una caja negra y sobre un lecho de paja, los tarros vienen acompañados de una tarjeta de agradecimiento y una vela, elaborada con cera procedente también de los colmenares de David Liñares y que están repartidos por distintos enclaves de la Serra do Candán. «Cada vez téndese máis a regalar alimentos que resultan beneficiosos para a saúde, porque xa todos temos xoias ou colonias», explica Liñares. Este detalle para el Día de la Madre puede encargarse a través de la web de la empresa y personalizarlo al gusto de su destinataria.

Como decíamos, también de la naturaleza procede la cosmética que comercializa Herbolario Bio, de Silleda. «Todos os nosos cosméticos son 100% plantables e de horta», señala Alberto López Iglesias, quien se embarcó en esta iniciativa en 2019 y desde el año siguiente es un habitual en los premios Orgànics Clean Awards. Su propuesta para el 3 de mayo es un pack con el desmaquillante y tónico Lavadela, el limpiador con serum Brétema y el contorno de ojos y labios Bico e Bágoa. El desmaquillante está elaborado a base de guisante, té verde, camomila, aceite de oliva y pasiflora. Son ingredientes que, junto a la zanahoria y el aceite de girasol, se emplearon también para el serum, mientras que el contorno de ojos es un combinado de "xenxibre, hidrolacto de lavanda, aceite de árbore de té, malvavisco rosa mosqueta, aceite de oliva e pasiflora", relata este emprendedor.

Manuel Ferradás: «As reservas son moi flexibles, porque lles permiten escoller á persoa a data e o lugar, e ademais non caducan»

Alberto López apunta que también estuvieron a la venta packs para regalar por el Día del padre y que incluyen Fervenza, la única crema testada para pieles con barba «e que saiu en diversos medios internacionais a través dunha campaña que bautizamos como putos cosméticos, na que tamén demos a coñecer un xabón sólido de uso corporal», recuerda. Concuerda con Carmen Carballude y con David Liñares en que "son regalos de saúde. No noso caso o e a cliente poden gastar entre 35 e 80 euros neste tipo de regalos, un prezo similar ao de marcas que nos igualan en visibilidade" pero que en el caso de Herbolario Bio tienen un plus de inclusión: la elaboración de las etiquetas, envoltorios y cajas corre a cargo de las personas usuarias de Aspadeza, en coordinación con Arlit.

Y como se trata de regalar experiencias, no podían faltar los viajes y con ellos la foto de recuerdo, las dos opciones que nos quedan por contarles. Manuel Ferradás, de Zafiro Tours, apunta que tanto para el Día del Padre como de la Madre hay la opción de «regalar un bono apra unha estancia nun hotel ou parador en Galicia con spa. Adoitan reservar unha ou dúas noites, ou un fin de semana». Lo habitual es que el destino sea una zona costera, pero no por la unicación, sino porque buena parte de los alojamientos con tratamientos spa o talaso se concentran junto al mar. «Notamos unha demanda deste tipo de regalos xa dende antes da pandemia, e no noso caso as reservas son moi flexibles, porque lles permiten escoller á persoa a data e o lugar, e ademais non caducan. Houbo xente que as empregou dous anos despois de que lle regalasen a estancia».

Es, añade, una opción de regalo para bodas, bodas de oro o de plata. Incluso hay casos en los que varios invitados costean este bono. E igual que no existe una edad concreta para regalar miel, terapias alternativas o cremas de cuidado facial, tampoco la hay para hacer pequeñas escapadas y desconectar. «Hai moita xente que aproveita eestasviaxes para ir coa familia, en inverno. Si que é verdade que existe un perfil concreto na persoa que regala estas escapadas, pois son persoas de mediana idade que lles fan estes agasallos aos pais ou aos avós».

Estudio Toño Seijas: «Podemos crear un lienzo, un cadro de grandes dimensións, con varias instantáneas»

Quién sabe si la foto de esa escapada será la protagonista del regalo del Día de la Madre del año que viene. Desde el estudio de fotografía Toño Seijas, también de Lalín, nos explican que las madres y abuelas son sorprendidas «para sesións de fotos en familia» o con álbumes que recogen fotos sacada con el móvil a lo largo de varios años. Están disponibles, también, marcos de fotografías que pueden personalizarse con el nombre y que pueden lucir una sola fotografía o un collage. "Tamén cabe a posibilidade de crear un lienzo, un cadro de grandes dimensións, con varias instantáneas", con el que está asegurada la sonrisa de la mamá y la abuela cada vez que lo observe.