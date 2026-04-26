El CIM registró 191 consultas entre enero y abril de 2026, 66 de ellas por violencia de género

El Centro de Información á Muller (CIM) atendió 191 consultas durante el primer cuatrimestre de 2026. El servicio municipal, dependiente de la Concellería de Muller que dirige Carmen Canda Larroy, está especializado en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y a víctimas de violencia de género.

El CIM permanece activo desde agosto de 2002 y presta servicio también a los concellos de Agolada y Rodeiro mediante convenio desde el año 2014. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas, y ofrece asesoramiento jurídico, atención psicológica, asistencia social integral a víctimas de violencia de género e información sobre los recursos disponibles en la comunidad autónoma.

Del total de consultas registradas en lo que va de año, 66 estuvieron relacionadas con la atención a víctimas de violencia de género. Además, el centro contabilizó 53 consultas de asesoramiento jurídico, 50 de atención psicológica y 22 vinculadas a información sobre recursos u otras cuestiones.

El balance municipal recuerda que durante 2025 el CIM atendió 636 consultas, consolidándose como un recurso de atención, acompañamiento y protección para mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género.

Dentro de la actividad prevista para los próximos meses, el centro prepara para junio la primera convocatoria anual de la Mesa Local de Coordinación frente a la violencia de género. En este órgano participan profesionales de la Policía Local, Juzgado, Colegio de Abogados, Guardia Civil, centros de enseñanza, Subdelegación del Gobierno y Dirección Xeral da Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta.

El objetivo de la mesa es reforzar la coordinación interinstitucional, supervisar actuaciones y mejorar la atención directa a las víctimas.

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El CIM también está adscrito al servicio ATENPRO de Cruz Roja, destinado a la atención y protección de víctimas de violencia de género, y tramita solicitudes de teleasistencia. En la actualidad hay 30 casos activos que utilizan este recurso. Además, mantiene coordinación con el equipo VIOGÉN de la Guardia Civil de Lalín.