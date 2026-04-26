Igualdad
El CIM registró 191 consultas entre enero y abril de 2026, 66 de ellas por violencia de género
El servicio municipal, dependiente de la Concellería de Muller, atendió 66 casos de violencia de género y 53 de asesoramiento jurídico entre enero y abril de 2026
El Centro de Información á Muller (CIM) atendió 191 consultas durante el primer cuatrimestre de 2026. El servicio municipal, dependiente de la Concellería de Muller que dirige Carmen Canda Larroy, está especializado en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y a víctimas de violencia de género.
El CIM permanece activo desde agosto de 2002 y presta servicio también a los concellos de Agolada y Rodeiro mediante convenio desde el año 2014. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas, y ofrece asesoramiento jurídico, atención psicológica, asistencia social integral a víctimas de violencia de género e información sobre los recursos disponibles en la comunidad autónoma.
Del total de consultas registradas en lo que va de año, 66 estuvieron relacionadas con la atención a víctimas de violencia de género. Además, el centro contabilizó 53 consultas de asesoramiento jurídico, 50 de atención psicológica y 22 vinculadas a información sobre recursos u otras cuestiones.
El balance municipal recuerda que durante 2025 el CIM atendió 636 consultas, consolidándose como un recurso de atención, acompañamiento y protección para mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género.
Dentro de la actividad prevista para los próximos meses, el centro prepara para junio la primera convocatoria anual de la Mesa Local de Coordinación frente a la violencia de género. En este órgano participan profesionales de la Policía Local, Juzgado, Colegio de Abogados, Guardia Civil, centros de enseñanza, Subdelegación del Gobierno y Dirección Xeral da Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta.
El objetivo de la mesa es reforzar la coordinación interinstitucional, supervisar actuaciones y mejorar la atención directa a las víctimas.
El CIM también está adscrito al servicio ATENPRO de Cruz Roja, destinado a la atención y protección de víctimas de violencia de género, y tramita solicitudes de teleasistencia. En la actualidad hay 30 casos activos que utilizan este recurso. Además, mantiene coordinación con el equipo VIOGÉN de la Guardia Civil de Lalín.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Muere un joven de 25 años tras una caída cuando hacía prácticas de moto con la autoescuela en Nogueira de Ramuín
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- Así «evolucionarán» las apps de control de la pesca recreativa y profesional: el Gobierno lanza un contrato de dos millones para incluir «nuevas funcionalidades»
- La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas