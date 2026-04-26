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El CD Lalín celebra su ascenso con un cocido

El CD Lalín celebra su ascenso con un cocido | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El CD Lalín celebra su ascenso con un cocido | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El componente gastronómico y social tomó el relevo en la celebración del ascenso del CD Lalín a Tercera RFEF con un cocido conmemorativo en el hotel restaurante Pontiñas, al que asistieron socios, familiares, amigos y miembros del Lalín B. Según los datos de la entidad, participaron alrededor de 130 comensales . Hay que recordar que los actos continúan hoy domingo con la entrega por parte de la Real Federación Gallega de Fútbol de la copa de campeón de Liga al Lalín, antes del duelo frente al Burela en el estadio Manuel Anxo Cortizo.

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