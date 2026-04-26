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El Bloque apoya el PEF si el gobierno accede a negociar inversiones

Redacción

Silleda

La corporación de Silleda debatirá en pleno la aprobación de un Plan Económico Financiero (PEF) que debe aplicar por exceder el gasto en 2025. El Bloque adelanta que facilitará la aprobación de este documento, pero dicho respaldo «non pode producirse sen diálogo político nin sen un acordo previo sobre o futuro uso dos remanentes municipais».

El propio PEF calcula que en 2027 los ingresos no financieros superarán a los gastos en 178.000 euros. Esa capacidad adicional de gasto «debe empregarse en investimentos básicos e necesarios», entre los que el Bloque cita varias iniciativas que impulsó pero que siguen pendientes de ejecución, como la mejora de accesibilidad en las aceras y en los pasos de peatones de los dos cascos urbanos, la posibilidad de cubrir algún parque infantil para que pueda ser utilizado los días de lluvia o avanzar en la recuperación del antiguo consistorio para poder darle un uso público. La formación que representan Erea Rey y Xerardo Díaz en la corporación también demanda ampliar la red de traía de agua a otra parroquia o avanzar en la creación de una zona de aparcamiento para camiones.

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