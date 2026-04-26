Argentina manda en Deza, Brasil pesa más que nadie en Forcarei y Francia despunta en Cruces

El reparto por países del conjunto de residentes en el extranjero deja diferencias relevantes entre concellos. En Deza, Argentina concentra el 57,05% del PERE comarcal y sigue siendo la referencia principal en todos los municipios. El mayor peso relativo aparece en Dozón, con el 70,54%, y en Rodeiro, con el 66,8%. También supera la mitad del registro exterior en Agolada, Lalín, Silleda y Vila de Cruces.

Lalín, por su peso demográfico, marca buena parte del perfil dezano. El 53,81% de sus residentes en el extranjero están en Argentina. A continuación aparecen Venezuela, con el 13,21%, y Brasil, con el 6,82%. Silleda mantiene una estructura parecida, aunque con algo menos de presencia argentina, el 51,78%, y más peso de Venezuela, que alcanza el 14,75%.

Rodeiro destaca por la concentración en América, donde reside el 93,02% de su PERE. Argentina es el destino dominante, pero Cuba también tiene una presencia elevada, con el 13,15%. En Agolada, América alcanza el 94,24% y Cuba sube hasta el 15,57%, por encima de Brasil y Venezuela. Vila de Cruces rompe parcialmente el patrón dezano por el mayor peso de Europa, que representa el 20,07% de su población exterior. Francia destaca allí con el 13,12%, el porcentaje más alto de las dos comarcas.

Tabeirós-Montes presenta un mapa más diversificado. Argentina sigue en primer lugar, pero baja al 34,30% del conjunto comarcal. Brasil alcanza el 13,79%, Venezuela el 14,99% y Uruguay el 6,19%. A Estrada se mantiene más próxima al patrón argentino, con el 40,77% de su PERE en ese país, aunque Venezuela y Brasil tienen también una presencia significativa.

Forcarei ofrece la principal singularidad territorial. Brasil encabeza su registro exterior, con el 29,36%, por delante de Argentina, que queda en el 17,33%, y de Venezuela, con el 16,03%. Además, Europa representa el 17,42%, con Suiza y Francia como referencias. Es el concello que más se aparta del esquema clásico de predominio argentino.

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El mapa exterior de las dos comarcas sigue, por tanto, muy vinculado a América, pero no de forma uniforme. Deza conserva una relación especialmente intensa con Argentina. Tabeirós-Montes reparte más su población exterior entre varios países americanos, mientras Vila de Cruces y Forcarei incorporan matices europeos o brasileños.