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Emigración

Argentina manda en Deza, Brasil pesa más que nadie en Forcarei y Francia despunta en Cruces

Argentina concentra el 57% del PERE dezano y es mayoritaria en todos sus concellos, mientras Tabeirós-Montes reparte más su población exterior

Rali de Carretillas en las fiestas de Vila de Cruces, municipio con mayor porcentaje de emigración europea.

Rali de Carretillas en las fiestas de Vila de Cruces, municipio con mayor porcentaje de emigración europea. / Bernabé / Javier Lalín

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

El reparto por países del conjunto de residentes en el extranjero deja diferencias relevantes entre concellos. En Deza, Argentina concentra el 57,05% del PERE comarcal y sigue siendo la referencia principal en todos los municipios. El mayor peso relativo aparece en Dozón, con el 70,54%, y en Rodeiro, con el 66,8%. También supera la mitad del registro exterior en Agolada, Lalín, Silleda y Vila de Cruces.

Lalín, por su peso demográfico, marca buena parte del perfil dezano. El 53,81% de sus residentes en el extranjero están en Argentina. A continuación aparecen Venezuela, con el 13,21%, y Brasil, con el 6,82%. Silleda mantiene una estructura parecida, aunque con algo menos de presencia argentina, el 51,78%, y más peso de Venezuela, que alcanza el 14,75%.

Rodeiro destaca por la concentración en América, donde reside el 93,02% de su PERE. Argentina es el destino dominante, pero Cuba también tiene una presencia elevada, con el 13,15%. En Agolada, América alcanza el 94,24% y Cuba sube hasta el 15,57%, por encima de Brasil y Venezuela. Vila de Cruces rompe parcialmente el patrón dezano por el mayor peso de Europa, que representa el 20,07% de su población exterior. Francia destaca allí con el 13,12%, el porcentaje más alto de las dos comarcas.

Tabeirós-Montes presenta un mapa más diversificado. Argentina sigue en primer lugar, pero baja al 34,30% del conjunto comarcal. Brasil alcanza el 13,79%, Venezuela el 14,99% y Uruguay el 6,19%. A Estrada se mantiene más próxima al patrón argentino, con el 40,77% de su PERE en ese país, aunque Venezuela y Brasil tienen también una presencia significativa.

Forcarei ofrece la principal singularidad territorial. Brasil encabeza su registro exterior, con el 29,36%, por delante de Argentina, que queda en el 17,33%, y de Venezuela, con el 16,03%. Además, Europa representa el 17,42%, con Suiza y Francia como referencias. Es el concello que más se aparta del esquema clásico de predominio argentino.

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El mapa exterior de las dos comarcas sigue, por tanto, muy vinculado a América, pero no de forma uniforme. Deza conserva una relación especialmente intensa con Argentina. Tabeirós-Montes reparte más su población exterior entre varios países americanos, mientras Vila de Cruces y Forcarei incorporan matices europeos o brasileños.

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