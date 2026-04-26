Álex Fiúza urge un plan de prevención de incendios forestales

El BNG de Vila de Cruces propone al gobierno local que elabore un plan urgente de prevención de incendios. Su portavoz, Álex Fiúza, recuerda que el municipio cuenta con una amplia masa forestal en la que predominan plantaciones de pinos y de eucaliptos, que son especies pirófita.

Fiúza hace hincapié en la importancia de desbrozar las parcelas próximas a viviendas y núcleos rurales. Son las denominadas franjas secundarias, perímetros de seguridad de 50 metros. Aunque la responsabilidad directa del mantenimiento de estas parcelas corresponde a las personas propietarias, el Concello es el responsable subsidiario, de modo que tiene que actuar en dos niveles. Uno de ellos se refiere a al difusión de bandos informativos en todas las aldeas para recordar esa obligatoriedad de desbroces, y el otro es la limpieza, por parte del propio gobierno local, de esas parcelas, con posterior cobro a los dueños o dueñas.

Noticias relacionadas

«Xa estamos entrando en tempos de lumes e está todo sen facer», lamenta el líder del BNG, Fiúza recuerda que el alcalde, Luis Taboada, «xa non ten excusas para garantir a limpeza do municipio», dado que días atrás el parque de maquinaria agrícola incorporó un nuevo tractor. Esta adquisición, recuerda, fue posible gracias a la ayuda del Bloque.