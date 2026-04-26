Alcohólicos Anónimos Lalín cumple 18 años, destacando el auge del alcoholismo en jóvenes y mujeres

El grupo de Alcohólicos Anónimos de Lalín celebró este sábado su 18º aniversario con una reunión abierta de información pública en el local parroquial. En el encuentro participaron miembros de la entidad, profesionales sanitarios y personas interesadas en conocer el programa de recuperación que desarrolla en la comarca.

Durante el acto se explicó el funcionamiento de esta comunidad, basada en la ayuda mutua entre personas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema con el alcohol y ayudar a otros a recuperarse. Desde el colectivo recordaron que el único requisito para formar parte de Alcohólicos Anónimos es tener el deseo de dejar la bebida, sin cuotas ni compromisos económicos.

La reunión sirvió también para dar visibilidad a la realidad del alcoholismo, una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, de carácter progresivo e incapacitante, que afecta no solo a quien la padece, sino también a su entorno familiar y social. El grupo insistió en que existe una solución y en que la recuperación es posible a través del apoyo, el acompañamiento y la asistencia regular a las reuniones.

El grupo de Lalín, activo de forma continuada desde 2004 en su etapa actual, mantiene reuniones periódicas y contacto directo con personas que buscan ayuda en la comarca. Durante la jornada se compartieron testimonios personales de recuperación y se abordó la importancia de afrontar las dificultades de la vida sin recurrir al alcohol, apoyándose en otras personas y dejando de luchar por controlar todo.

Desde el ámbito sanitario, la doctora Estefanía Fernández Paz, médica de familia en el PAC, subrayó la dimensión actual del problema. Señaló que «el alcoholismo es una enfermedad que está en auge, muy vinculada al aumento de los problemas de salud mental, que cada vez afecta a personas más jóvenes y con un crecimiento notable en las mujeres. Tiene consecuencias a nivel mental, físico y familiar, y si no se busca remedio puede conducir a la muerte».

«Con el programa de 12 pasos de AA y el apoyo de compañeros que están en la misma situación, se puede conseguir la sobriedad» Estefanía Fernández Paz — Médica de familia

Fernández Paz destacó además la utilidad de estos recursos de apoyo. «Está demostrado que los grupos de terapia funcionan y que, en concreto, con el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y el apoyo de compañeros que están en la misma situación, se puede conseguir la sobriedad», indicó.

Por su parte, la concejala de Empleo del Concello de Lalín, Bea Canda, puso en valor el papel de estas asociaciones. Apuntó que «es importante dar a conocer la existencia de recursos como Alcohólicos Anónimos tanto a la administración como al personal sanitario, ya que pueden ser de gran ayuda para concienciar y apoyar a las personas que tienen un problema con el alcohol».

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Alcohólicos Anónimos recuerda que cualquier persona que sospeche tener un problema con la bebida puede acudir libremente a sus reuniones o contactar para más información a través del Grupo Lalín, en el teléfono 630 664 223, o del Área de Galicia, en el 646 645 119. La entidad garantiza siempre el anonimato de quienes soliciten ayuda.