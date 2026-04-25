Silleda intensifica la puesta a punto de parques y espacios públicos

El Concello de Silleda intensifica durante las últimas jornadas los trabajos de mantenimiento y puesta a punto de distintos parques y espacios públicos del municipio, a través del equipo de Servizos Varios. Uno de los puntos donde trabaja esta dotación es el parque y la plaza Juan Salgueiro de Silleda, con tareas de limpieza. En los próximos días se realizarán labores de lavado, pintura y otras intervenciones para mejorar su estado general.

Al mismo tiempo, se realizan actuaciones en el parque municipal de As Pedrosas, un espacio natural de casi 13.000 metros cuadrados y que los y las vecinos emplean tanto para el ocio como para la práctica de deporte. En este enclave ya se renovaron las redes de las porterías y de las canastas de la cancha deportiva, además de pequeñas reparaciones en distintos elementos del parque. Para la próxima semana se sustituirán bancos. Está previsto, también, que comiencen los trabajos de renovación del parque infantil de la Praza da Igrexa, una vez que remate el proceso de licitación, que en la actualidad se encuentra en la fase de valoración de ofertas. La inversión en As Pedrosas tienen un presupuesto base superior a los 190.000 euros. Cabe recordar que ese equipo de Servizos Varios se vio reforzado con la incorporación de personal del programa Línea 3 del Plan Provincia de la Diputación. Esta convocatoria permite que Trasdeza cuente durante los próximos nueve meses con siete personas que reforzarán las actuaciones de distintos departamentos en, por ejemplo, el plan de conservación de bienes y servicios municipales.

Desde el gobierno local se hace hincapié en la importancia de estas iniciativas de mantenimiento continuo, ya que además de garantizar su buen estado permiten que la ciudadanía emplee estos espacios en las mejores condiciones.