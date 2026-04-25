Ascenso del CD Lalín
El rugido del Cortizo se traslada al corazón del Kilómetro 0
El Club Deportivo Lalín ha decidido que el éxito cosechado sobre el césped no se quede en el vestuario. La entidad trasladó este viernes el rugido del Cortizo al corazón de la villa con una jornada de convivencia en la Praza da Igrexa
El Club Deportivo Lalín vivió este viernes una de las jornadas más emotivas y multitudinarias de su historia reciente. Bajo el lema «Un ascenso de todos», la entidad rojinegra diseñó un ambicioso programa de actos con el objetivo de devolver a la afición el apoyo recibido durante una temporada que ha culminado con el ansiado éxito deportivo. La Praza da Igrexa se convirtió en el epicentro de una celebración que trascendió lo futbolístico para consolidarse como un evento social de primer orden para toda la comarca de Deza.
La directiva del club subraya que este evento no es sólo un reconocimiento a la plantilla del primer equipo, sino un homenaje a la base, a los socios y a los vecinos que han empujado al equipo en los momentos más complejos de la competición. Con este espíritu de unión, la programación transformó el centro neurálgico del concello en un espacio de convivencia. Para los más pequeños, se instalaron colchonetas hinchables de acceso gratuito y zonas de juegos, buscando que las nuevas generaciones de «lalinistas» se sientan partícipes del éxito del club.
A nivel logístico, el recinto contó con diversos puestos de comida y bebida, facilitando que los asistentes pudieran disfrutar de la tarde en un ambiente de romería urbana que se prolongaría hasta la madrugada. El momento de mayor carga institucional tuvo lugar con la recepción oficial a los jugadores y al cuerpo técnico. Durante este bloque se realizó la foto de familia junto a los integrantes de la Escuela de Fútbol Lalín (EFL), escenificando la conexión entre el primer equipo y la cantera. Posteriormente, la orquesta Finisterre Project puso la nota musical para cerrar la jornada por todo lo alto.
La celebración, sin embargo, no terminó ayer. Hoy, el componente gastronómico y social tomará el relevo con la organización de un cocido conmemorativo. Según los últimos datos facilitados por la entidad, ya se han anotado 130 comensales para esta comida de confraternidad. Y el culmen será mañana domingo con la entrega por parte de la Real Federación Gallega de Fútbol de la copa de campeón de Liga al Lalín antes de duelo con el Burela en el Cortizo.
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