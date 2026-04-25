Rego reivindica en Lalín la «utilidad» del BNG en Madrid

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reivindicó en Lalín el papel de la formación nacionalista en las Cortes del Estado y contrapuso «a forza útil para a Galiza que representa o BNG» con la actitud de las fuerzas estatales. Lo hizo en un acto público celebrado en el Museo Ramón María Aller dentro de la campaña «Co BNG, Galiza gaña», en el que también intervinieron la responsable local del Bloque, Mari Fernández Sanmartín, y el responsable de organización local, Manuel Carbón.

Rego centró parte de su intervención en las bonificaciones de la AP-53, que entraron en vigor el 9 de abril de 2025 y que, según recordó, fueron incluidas por el BNG en el acuerdo de investidura. El diputado las presentó como «un exemplo claro da política útil que representa o Bloque Nacionalista Galego: da que mellora a vida das persoas con feitos concretos e non con promesas baleiras». Según los datos expuestos por la formación, el ahorro anual alcanza los 3.813,75 euros para vehículos ligeros, los 4.284 euros para pesados tipo I y los 5.085 euros para pesados tipo II.

Mari Fernández Sanmartín trasladó esas cifras al caso de Lalín y señaló que las rebajas suponen hasta 315 euros mensuales en vehículos ligeros y hasta 420 en pesados. «As veciñas e veciños de Lalín sabemos ben da importancia para os nosos petos das bonificacións acadadas polo BNG na AP-53», afirmó, aludiendo a los desplazamientos a Santiago por motivos sanitarios, administrativos o universitarios. La dirigente local atribuyó esos resultados al trabajo de Rego en Madrid y defendió que el BNG colocó la agenda gallega y la de Lalín en el debate estatal.

El diputado nacionalista también citó avances en políticas sociales que el BNG vincula al acuerdo de investidura, como la subida de las pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas, actualmente situados en 19. Además, defendió que el Bloque es la única fuerza que se opone con claridad al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por sus efectos sobre el sector agrogandero gallego. «O BNG sempre votou en contra do acordo UE-Mercosur polos graves prexuízos para o sector agrogandeiro galego; o PP di unha cousa aquí ao sector mais cando ten que votar sempre o fai a favor», sostuvo.

Fernández Sanmartín incidió en la necesidad de reforzar la presencia del BNG en las instituciones estatales. «A Galiza non pode seguir no estado de abandono ao que PP e PSOE a teñen sumido durante anos. É fundamental que o BNG conte con máis forza para defender con firmeza e maior capacidade os intereses da nosa terra», afirmó.

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La representante local repasó también iniciativas relacionadas con Lalín, como la propuesta para abrir un centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico en el municipio, con el objetivo de evitar desplazamientos a Pontevedra, y las gestiones sobre el edificio de la Sareb en la calle Álvaro Cunqueiro para estudiar su posible cesión con destino a vivienda social.