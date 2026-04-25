Más de 500 visitantes en la primera jornada de la Feira do Cabalo de Lalín

La 36ª edición de la Feira do Cabalo de Lalín celebró su primera jornada con éxito de público. Acudieron, según la organización, más de 500 personas que disfrutaron de los concursos morfológicos y de las exhibiciones de enganche. En esta última prueba, Jaime Puga, de Lalín, consiguió el primer puesto en la modalidad "tronco" y Manuel Nistal, (hijo), el primer puesto y Manuel Nistal, (padre), el tercero, en la modalidad "limonera", ambos también de Lalín.

La organización espera que la última jornada, este domingo, sea un éxito tanto de público como de nivel en las distintas pruebas morfológicas. Entre los momentos más esperados destaca el espectáculo ecuestre “La Magia del Caballo”, una exhibición de nivel internacional que ofrecerá una puesta en escena única, combinando doma, coreografía y conexión con el animal. El programa incluye también una exhibición de enganche, donde los asistentes podrán disfrutar de la elegancia de los carruajes tirados por caballos, mostrando una disciplina tradicional de gran valor patrimonial.

En el apartado participativo, se celebrará la tradicional ruta a caballo, para la que ya están inscritos unos 80 participantes. Esta actividad reunirá a jinetes y aficionados en un recorrido por el entorno natural de Lalín, fomentando la convivencia y el contacto con el medio rural. Posteriormente se celebrará una comida en la que puede participar toda aquella persona que así lo desee sin necesidad de inscribirse o participar en alguna actividad.

XXXVI Feira do Cabalo de Lalín / Bernabé / FDV

Asimismo, el público tendrá la oportunidad de iniciarse en el mundo ecuestre gracias al bautismo hípico, una experiencia especialmente pensada para niños y personas que deseen tener su primer contacto con el caballo en un entorno seguro y controlado.

Como complemento a la programación, se llevará a cabo un sorteo con un premio de 600 euros, que aportará un atractivo añadido a la jornada y contribuirá al ambiente festivo del evento.

La organización invita a vecinos y visitantes a acercarse a Lalín para disfrutar de esta última jornada, que pondrá el broche de oro a un fin de semana dedicado al caballo, la tradición y la cultura rural.