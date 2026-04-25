La población extranjera se duplica en las comarcas en la última década y Lalín ya roza el 10%

La población extranjera gana peso en todos los concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La evolución de la última década refleja un incremento sostenido de los vecinos con nacionalidad extranjera, más intenso en Deza, pero también visible en Tabeirós-Montes. En 2025, la comarca dezana alcanza el 7,84% de población extranjera, frente al 3,89% de 2015, mientras que en la otra el porcentaje pasa del 1,63% al 3,72%.

El mayor peso corresponde a Lalín, donde los residentes extranjeros representan ya el 9,29% del total. El dato sitúa al municipio cerca del 10% y lo consolida como el principal foco comarcal en términos absolutos y relativos. Silleda aparece a continuación, con un 7,93%, también claramente por encima de la media de Deza y con una evolución destacada desde el 4,89% de 2015.

La portavoz municipal socialista de Lalín, Alba Forno, se reunió ayer con la presidenta de la Asociación de Venezolanos del Deza, Mari Carmen Baldonedo Vilariño, para abordar su situación y el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras. Ambas valoraron positivamente la medida impulsada por el Gobierno y destacaron que se está desarrollando con normalidad. Trataron problemas como las dificultades de acceso a la vivienda, las exigencias para alquilar y las limitaciones laborales derivadas de la falta de documentación. También se abordó la necesidad de apoyo en trámites administrativos y se acordó mantener una colaboración fluida. / Cedida

Rodeiro presenta una de las particularidades más relevantes. Aunque tiene menor población que Lalín o Silleda, es el concello que registra el mayor salto relativo en la última década: pasa del 0,67% de población extranjera en 2015 al 6,80% en 2025. Ese avance lo coloca ya cerca de los porcentajes de los municipios con más peso económico y demográfico de Deza.

El incremento se extiende al resto de la comarca. Vila de Cruces alcanza el 4,89%, tras partir del 1,98% en 2015, y Agolada llega al 4,22%, frente al 1,32% de hace diez años. Dozón sigue con el porcentaje más bajo de Deza, un 2,42%, pero también multiplica el dato de partida, que era del 0,34%.

En Tabeirós-Montes, A Estrada marca el dato más alto, con un 3,91% de población extranjera en 2025. La comparación con Lalín, dos concellos de tamaño similar, muestra una diferencia clara: el municipio estradense no llega al 4%, mientras el lalinense roza el 10%. Forcarei se queda en el 2,45%, después de haber partido del 1,09% en 2015. La comarca mantiene porcentajes más bajos que Deza, aunque también duplica con holgura su peso en diez años.

Saldos migratorios

Los saldos migratorios de 2024 ayudan a explicar esta evolución reciente. Las dos comarcas cerraron el año con balance positivo: Deza ganó 268 habitantes por migración y Tabeirós-Montes sumó 137. En ambos territorios, la llegada desde el extranjero tuvo un papel decisivo. En Deza, compensó la pérdida registrada en los movimientos dentro de España; en Tabeirós-Montes, reforzó un saldo que también fue ligeramente positivo en el ámbito interior.

Lalín, A Estrada y Silleda concentraron los mayores avances. Lalín sumó 153 habitantes por movimientos migratorios, casi todo por la aportación exterior. A Estrada ganó 141 y Silleda, 131. El caso silledense destaca porque combinó saldo positivo con el extranjero y también dentro de España, una doble vía que no se repite con la misma claridad en otros municipios.

No todos los concellos cerraron 2024 en positivo. Agolada, Dozón, Vila de Cruces y Forcarei perdieron población por migración. En los cuatro hubo saldo exterior favorable, pero no suficiente para compensar las salidas hacia otros puntos de España. Agolada perdió 23 habitantes, Dozón 11, Vila de Cruces otros 11 y Forcarei 4. Estos datos reflejan que la llegada de población foránea amortigua parte del retroceso, pero no siempre logra revertirlo.

Por edades, la población extranjera se concentra sobre todo en tramos activos. En Deza, los vecinos de 25 a 44 años representan más de cuatro de cada diez residentes extranjeros. En Tabeirós-Montes, esos grupos también tienen un peso relevante, aunque algo menor. La presencia de menores de 16 años añade otro elemento de interés, especialmente en Lalín y A Estrada, al apuntar a una inmigración vinculada también a familias.

Edad media

La edad media de la inmigración total en 2024 fue de 38,68 años en Deza y de 41,45 en Tabeirós-Montes. Entre la población extranjera, la llegada se produjo a edades más bajas en los principales concellos: 32,75 años en Lalín, 33,55 en A Estrada y 36,67 en Silleda. La aportación migratoria incide así en grupos de edad relevantes para el mercado laboral y para el relevo demográfico.

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La evolución de la última década confirma un cambio gradual en la composición de la población comarcal. Deza concentra los porcentajes más altos, con Lalín, Silleda y Rodeiro como principales referencias. Tabeirós-Montes avanza desde niveles más bajos, con A Estrada por encima de Forcarei, pero todavía lejos de los porcentajes registrados en los principales concellos dezanos.