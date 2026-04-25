Cultura
O Serán das Letras e a figura de Begoña Caamaño protagonizan o maio cultural en Lalín
O Concello de Lalín organiza un extenso calendario de actividades que inclúe concertos, obradoiros de baile, teatro e proxeccións ata finais do vindeiro mes
O Concello de Lalín presentou o programa cultural "Lalín nas Letras 2026", unha ambiciosa proposta que estende a conmemoración do Día das Letras Galegas durante varias semanas, centrando os seus esforzos en poñer en valor a lingua e a identidade de Galicia a través da música, a literatura e as artes escénicas. A programación deste ano destaca pola súa diversidade e por dedicar un espazo preferente á figura da escritora Begoña Caamaño na biblioteca municipal. O evento principal terá lugar o domingo 17 de maio na Praza da Igrexa, onde se celebrará o esperado Serán das Letras.
Esta xornada central comezará ás 11.00 horas cun obradoiro de baile galego dirixido polo recoñecido artista Xisco Feijóo, quen tamén ofrecerá un concerto ás 13.00 horas. Tras un xantar de confraternidade cos grupos participantes, o Serán propiamente dito arrincará ás 17.00 horas baixo a presentación do locutor de Radio Lalín, Gúmer Portas. O escenario contará cunha nutrida representación do folclore local e galego coas actuacións das Pandereteiras de Zobra, Randela, Ailola, Os Dezas de Moneixas, Trasnos de Doade, Ponte da Prata, Repenicando, Os Xuncos, A Carballeira de Cercio, Roseira Brava e Carballo da Manteiga. A festa do día 17 prolongarase ata a noite con música na carpa a partir das 2.00 horas.
Máis aló da xornada grande, o calendario de actividades é extenso e comeza xa o xoves 30 de abril no Salón Teatro coa representación de "Ceibe", da compañía de danza de Fran Sieira, ás 21.00 horas. O domingo 10 de maio, a actividade desprázase ao Auditorio de Muimenta para o Concerto de Primavera da súa banda de música ás 13.00 horas. O venres 15 de maio, o Museo Ramón María Aller acollerá ás 20.00 horas a presentación do libro "Os camiños de Laxeiro". O sábado 16 de maio será outro dos días fortes, cun concerto da Banda de Música de Vilatuxe no km 0 ás 12.00 horas, seguido pola tarde (18.30 horas) do espectáculo infantil "Xela e o dragón" da compañía Cachirulo na Praza da Igrexa e o concerto de TiamGZ ás 21.30 horas. Durante todo este fin de semana, o sábado 16 e o domingo 17, a Praza da Igrexa converterase nun punto de encontro literario coas casetas das librarías.
Carreira
A programación continuará o venres 22 de maio coa Carreira pola Lingua na Praza de Galicia (de 10.00 a 13.00 horas) e o sábado 23 de maio cunha xornada dedicada de novo a Begoña Caamaño, incluíndo o espectáculo "As mil e unha" de Vero Rilo e Luís Iglesias ás 12.00 horas e un recital poético con Leticia Rey e Iago Mouriño ás 18.00 horas. Na recta final do mes, o xoves 28 de maio terá lugar o concerto da banda do Conservatorio de Música (CMUS) de Lalín na Sala Tuno Valdés ás 20.00 horas, mentres que o venres 29 proxectarase o documental "Ramón Otero Pedrayo, dereito á paisaxe" no Edificio Sociocultural ás 20.00 horas.
O peche definitivo será o sábado 30 de maio no Pazo de Liñares coa exposición e visita guiada "A falar dos fíos: Onde foi Barriga Verde?", organizada pola AC Morreu o Demo ás 18.00 horas. Ademais das actividades centrais, a programación destaca pola súa aposta pola descentralización e a diversidade de formatos, levando a cultura desde o Salón Teatro e o Museo Ramón María Aller ata as parroquias como Muimenta ou os espazos históricos do Pazo de Liñares. Esta planificación permite que o tecido asociativo e as formacións locais, como as bandas de música de Vilatuxe e Lalín ou os colectivos de baile tradicional, teñan un escaparate privilexiado para mostrar o seu talento nunha contorna de celebración colectiva. Coa mirada posta na promoción da lingua entre as novas xeracións e o apoio ao sector editorial local, Lalín reafirma o seu papel como referente cultural no Deza, contando coa colaboración institucional da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra para garantir o éxito desta nova edición de Lalín nas Letras.
A implicación das entidades locais e o carácter inclusivo das propostas converten esta edición nun motor de dinamización que transcende o puramente artístico para converterse nun espazo de encontro veciñal. A homenaxe a Begoña Caamaño na biblioteca non só serve para recoñecer a súa traxectoria literaria e xornalística, senón que tamén busca inspirar a novos creadores locais a través do seu compromiso coa palabra. Con este amplo despregue de medios e vontades, Lalín nas Letras 2026 consolídase como unha ferramenta fundamental para a transmisión dos valores culturais galegos, asegurando que o espírito do 17 de maio permaneza vivo e vibrante durante trinta días de intensa actividade creativa en cada praza e auditorio do municipio.
