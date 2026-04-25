Medio Ambiente autoriza la planta de residuos de construcción que promueve General de Hormigones en Silleda

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental emite un Informe de Impacto Ambiental (IIA) favorable a la puesta en marcha de una planta de valorización de residuo de construcción y demolición en el interior de la cantera que tiene General de Hormigones en Vilar, Silleda. En esta nueva dotación, que no precisará obras, se tratarán 10.000 toneladas anuales de RCD, entre las 9.000 de hormigón, las 500 de ladrillo, las 250 de teja y cerámica y otras 250 de mezclas. El informe puede consultarse en el apartado de resoluciones de evaluación ambiental de proyectos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

De los nueve organismos consultados, hubo cuatro que no emitieron su parecer: la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural; el Concello de Silleda; la Federación Ecoloxista Galega y la Sociedade Galega de Historia Natural. Sí respondieron el Instituto de Estudos do Territorio, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y su homóloga de Emerxencias e Interior, así como el departamento territorial de la Consellería de Ecobomía e Industria y Augas de Galicia.

El Instituto de Estudos do Territorio considera que esta nueva planta no va a agravar la incidencia paisajística en comparación con las labores mineras que ya desarrolla la empresa en la actualidad. Desde Cultura y Emerxencias e Interior no son precisas medidas correctoras para la futura actividad, y Augas de Galicia considera que la empresa promotora ya presenta medidas suficientes para minimizar su impacto. Sin embargo, el Departamento Territorial de Economía e Industria la futura planta resulta compatible «coa explotación vixente sempre que se garantan unha serie de condicións». Por ejemplo, a la hora de proteger la calidad del aire los niveles de polvo en las viviendas más próximas (el casco urbano de Silleda está a unos 2 kilómetros) no deben superar los márgenes que establece el Real Decreto 102/2011, mientras que los niveles de presión sonora también deben estar por debajo de los límites del Real Decreto 1367/2007.

Impermeabilización

En cuanto al agua, General de Hormigones tiene una autorización de vertido de aguas residuales para la cantera, y la nueva planta de valorización no va a incrementar esos vertidos, pero si se da cualquier modificación hay que que comunicárselo a Augas de Galicia. Si no puede garantizarse que todos los residuos son inertes, será necesario impermeabilizar las entradas de las instalaciones, para evitar filtraciones y contaminación de aguas subterráneas. Además, todos los materiales valorizados tienen que estar identificados.