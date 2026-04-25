Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios FancedaPerdidas PevasaEnfrentamiento pleno de CangasMuere Manuel SuárezNegocios con historia de VigoPájaros en peligro
instagramlinkedin

Elecciones municipales

Julio López liderará una lista independiente en Vila de Cruces

Julio López, en su primer pleno como edil no adscrito, junto a otros concejales de la oposición.

Julio López, en su primer pleno como edil no adscrito, junto a otros concejales de la oposición. / BERNABE/JAVIER LALIN

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

El concejal no adscrito y exdil de Cultura del gobierno local cruceño, Julio López Carballal, liderará «un proxecto independente para gobernar o Concello». Decide encabezar una lista en los comicios del año que viene «tras meses de reflexión e, sobre todo, animado polo apoio de moitos veciños e veciñas que me trasladaron a súa confianza para dar este paso».

López apunta que su proyecto «está baseado na proximidade, na xestión responsable e no compromiso co desenvolvemento do noso municipio». A lo largo de los próximos meses dará a conocer sus propuestas para gobernar Vila de Cruces, así como las personas que le acompañarán en la lista.

Noticias relacionadas y más

Apunta que «afronto esta nova etapa con ilusión, responsabilidade e coa vontade de seguir traballando por Vila de Cruces, tal e como fixen durante a miña época no goberno municipal». López estuvo ligado durante años al PP, pero en 2019 entró en la política local con la lista de Xuntos polo Noso Concello, en la que ocupaba el tercer puesto. Desavenencias con este partido forzaron su salida en febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
  2. Muere un joven de 25 años tras una caída cuando hacía prácticas de moto con la autoescuela en Nogueira de Ramuín
  3. Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
  4. Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
  5. Así «evolucionarán» las apps de control de la pesca recreativa y profesional: el Gobierno lanza un contrato de dos millones para incluir «nuevas funcionalidades»
  6. La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
  7. El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»
  8. La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas

Julio López liderará una lista independiente en Vila de Cruces

Julio López liderará una lista independiente en Vila de Cruces

Más de 7.000 opositores se examinan este domingo en Silleda para acceder a 236 plazas del Sergas

Más de 7.000 opositores se examinan este domingo en Silleda para acceder a 236 plazas del Sergas

Caravana de vehículos en A Estrada por el tramo urbano de la N-640

Caravana de vehículos en A Estrada por el tramo urbano de la N-640

Fernando Romay será el pregonero de la 52ª Festa do Salmón de A Estrada

Fernando Romay será el pregonero de la 52ª Festa do Salmón de A Estrada

El rugido del Cortizo se traslada al corazón del Kilómetro 0

El rugido del Cortizo se traslada al corazón del Kilómetro 0

La población extranjera se duplica en las comarcas en la última década y Lalín ya roza el 10%

La población extranjera se duplica en las comarcas en la última década y Lalín ya roza el 10%

A Estrada recibe 88.000 euros para mejoras en Codeseda y Cereixo

El CEIP O Foxo rinde homenaje a Xosé Luna

Tracking Pixel Contents