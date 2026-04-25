Elecciones municipales
Julio López liderará una lista independiente en Vila de Cruces
El concejal no adscrito y exdil de Cultura del gobierno local cruceño, Julio López Carballal, liderará «un proxecto independente para gobernar o Concello». Decide encabezar una lista en los comicios del año que viene «tras meses de reflexión e, sobre todo, animado polo apoio de moitos veciños e veciñas que me trasladaron a súa confianza para dar este paso».
López apunta que su proyecto «está baseado na proximidade, na xestión responsable e no compromiso co desenvolvemento do noso municipio». A lo largo de los próximos meses dará a conocer sus propuestas para gobernar Vila de Cruces, así como las personas que le acompañarán en la lista.
Apunta que «afronto esta nova etapa con ilusión, responsabilidade e coa vontade de seguir traballando por Vila de Cruces, tal e como fixen durante a miña época no goberno municipal». López estuvo ligado durante años al PP, pero en 2019 entró en la política local con la lista de Xuntos polo Noso Concello, en la que ocupaba el tercer puesto. Desavenencias con este partido forzaron su salida en febrero.
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