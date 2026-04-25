Fernando Romay será el pregonero de la 52ª Festa do Salmón de A Estrada

El exjugador de baloncesto Fernando Romay Pereiro, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1984 y jugador del Real Madrid de baloncesto entre los años 1976 y 1993, será el pregonero de la LII Festa do Salmón de A Estrada. Recibirá, además, una de las insignias Salmón de Ouro en un acto institucional, público y abierto que se celebrará en el Teatro Principal el próximo 17 de mayo. Compartirán con él la máxima distinción que otorga el Concello da Estrada la exalcaldesa Elvira Fernández, los estradenses Darío Loureiro y Ariadna Silva (ambos galardonados en los Premios Mestre Mateo) y la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).

El alcalde, Gonzalo Louzao, fue el encargado de desvelar los nombres del pregonero y de las personas que serán distinguidas en una Festa do Salmón que este año alcanza su 52ª edición. Apuntó el dirigente que la elección de Fernando Romay como pregonero responde a que su trayectoria deportiva y humana conecta de manera simbólica con los valores que representa este pez tan emblemático para A Estrada, así como la propia fiesta.

«El salmón es mucho más que un producto gastronómico: es un símbolo de perseverancia, esfuerzo, superación y regreso a los orígenes. Nuestra fiesta está dedicada a un animal capaz de recorrer miles de kilómetros y remontar el río contra corriente para cumplir su ciclo vital. Es una metáfora perfecta de la constancia y de la lucha», subrayó el mandatario, para luego añadir: «Un deportista como Fernando Romay representa esos mismos valores». El regidor local apuntó que a lo largo de su dilatada trayectoria deportiva, Romay destacó también por su perseverancia y trabajo constantes, dos atributos que resultan fundamentales para mantenerse durante años en la élite del baloncesto internacional. De este modo, el deportista, como el salmón, tuvo que labrar su carrera a base de sacrificio, disciplina y superación.

Nacido en A Coruña, Fernando Romay obtuvo siete títulos de Liga con el Real Madrid, cinco Copas del Rey o dos Copas de Europa, entre otros muchos títulos. Jugó en la Selección Española de Baloncesto, con la que consiguió la medalla de plata en las Olimpiadas de 1984 (Los Ángeles) y, previamente, participó en los Juegos Olímpicos de 1980 (Moscú), en tres Mundobasket y cuatro Eurobasket. En el año 1998 recibió la Medalla de Plata de Galicia y la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, ingresando en 2023 en el Hall of Fame del baloncesto español. En los últimos años destaca también por su faceta televisiva, con participación en múltiples programas.

Después del pregón, Romay recibirá el Salmón de Ouro, una distinción que este año recaerá también en Elvira Fernández Díaz. Fue alcaldesa de A Estrada entre 1987 y 1991, convirtiéndose en la primera, y hasta ahora única, mujer en ocupar este cargo en el municipio. Fue, además, la primera mujer en ocupar un escaño en la Diputación de Pontevedra, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Fue también senadora y diputada en el Congreso. Natural de Becerreá, estudió Magisterio y fue funcionaria de la Xunta de Galicia como agente de Extensión Agraria, puesto que la llevó a A Estrada.

También recibirá el Salmón de Ouro Darío Loureiro Carbia. Este estradense recibió en 2025 el Premio Mestre Mateo a la Mejor Interpretación Masculina por su papel en la serie «Rapa». Aunque es natural de Teo, el actor tiene una profunda vinculación con A Estrada. Es saxofonista de la Banda de Música Municipal de A Estrada. Su carrera atesora múltiples papeles en cine, televisión y cortometrajes.

Otro de los salmones será para Ariadna Silva Fernández. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Oberta de Catalunya, Máster en Fotografía Artística y Documental por la Escuela TAI y Máster en Servicios Culturales por la Universidade de Santiago de Compostela. Recibió el Mestre Mateo este año por «360 curvas». Este trabajo audiovisual sigue la estela de otros como «Fillos do vento», «Friccións» o «Cartografía do esquecemento»..

Por último, se reconocerá a la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Fue creada en A Estrada en 1992, siendo un organismo autónomo de carácter administrativo, cuya finalidad era desarrollar actividades formativas destinadas a la formación profesional de los cuerpos de Policía Local de los municipios de Galicia.

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El pregón y la imposición de insignias Salmón de Ouro protagonizarán la parte más institucional de la fiesta, que comenzará a las 12:00 horas en el Teatro Principal.