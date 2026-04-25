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Obituario

Fallece a los 100 años Manuel Aguiar Fernández, de Lalín

Redacción

Lalín

Lalín perdió este viernes a una de sus personas centenarias. Manuel Aguiar Fernández falleció en su casa de la capital dezana a los 100 años de edad. Viudo de Clarisa Celia Albor Rogel, deja hijo, nietos y bisnietos. El funeral será este sábado, a las 16.00 horas, en Santa María de los Dolores, con salida del velatorio a las 15.45 y entierro en el cementerio viejo.

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