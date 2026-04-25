La exposición «50 anos coidando a terra» de Adega llega a Lalín para mostrar luchas ecologistas históricas

Lalín se suma al recorrido de la exposición con la que Adega conmemora sus 50 años de trayectoria en defensa del medio ambiente gallego. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza inauguró este viernes en la Praza do Concello, ante la Biblioteca Municipal, la muestra al aire libre «50 anos coidando a terra», que permanecerá instalada hasta el martes 5 de mayo.

La propuesta reúne relatos e imágenes históricas de algunas de las movilizaciones ecologistas que más huella han dejado en Galicia durante el último medio siglo. Tras pasar por municipios como Carballo, Muros, Arzúa, Valdoviño, Lugo, A Coruña, Ourense o Santiago, la exposición recala ahora en Lalín con el propósito de poner en valor las luchas ambientales libradas en la comarca de Deza frente a episodios de expolio del territorio.

El acto de inauguración contó con representantes institucionales, colectivos sociales y ambientales, y con la música del grupo de gaitas Bico da Balouta. Asistieron el técnico de Medio Ambiente del Concello de Lalín, Xosé Manuel Méndez; integrantes del Proxecto Rexenerativo Deza y de la Plataforma Stop Biometano Deza; Celia Alonso, del PSdeG, y Ariadna Fernández, diputada del BNG.

La presentación fue conducida por Marcial Barral, miembro de la directiva de Adega y vecino de Deza, quien centró su intervención en el medio siglo de vida de la entidad y en su vinculación con la comarca. Barral subrayó que la asociación lleva décadas «moi presente na comarca apoiando e promovendo actos reivindicativos en defensa do medio ambiente». En su repaso citó causas ambientales como la oposición a los embalses en el Ulla y a la incineradora de O Irixo, la defensa de las fragas de Catasós o las amenazas más recientes relacionadas con el proyecto de Altri y con las plantas de biometano o biogás, cuyos impactos fueron explicados por Daniel López Vispo.

Proyectos en Deza

Barral también destacó la relación de la comarca con dos programas de Adega: el Proxecto Ríos, con actuaciones en el Arnego, el Deza y el Ulla, y el Proxecto Cerna, a través de la emisión de «Radio Cerna» en la radio local. Además, puso en valor las iniciativas de custodia del territorio en los sobreirales del Arnego y en la Eira da Xoana, donde se recuperan saberes y oficios tradicionales.

Por su parte, Xosé Manuel Méndez García incidió en el trabajo de educación ambiental desarrollado por Adega en Lalín en los últimos años. Entre esos proyectos recordó el Proxecto Ríos y el programa de compostaje casero en la parroquia lalinense de Goiás, y animó a la asociación a seguir trabajando en la defensa de la tierra.

Altri y la mina de Touro

Durante la jornada también se recogieron firmas a favor del archivo definitivo del proyecto de Altri y de la mina de Touro-O Pino. El acto concluyó con una visita guiada a la exposición a cargo de la secretaria ejecutiva de Adega, Belén Rodríguez.

«50 anos coidando a terra» se estructura en 16 paneles distribuidos en cuatro tótems cúbicos. La instalación se completa con bidones simbólicos que recrean materiales radioactivos, en alusión a la oposición gallega a los vertidos nucleares en la Fosa Atlántica, una de las movilizaciones ecologistas más emblemáticas del país.

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A través de textos e imágenes, la muestra propone un recorrido por la historia de Adega y por las principales amenazas ambientales a las que se ha enfrentado Galicia en las últimas cinco décadas, desde la lucha contra vertidos contaminantes e incendios forestales hasta la defensa del territorio, los ríos, los montes, la biodiversidad y los espacios naturales.