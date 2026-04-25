A Estrada recibe 88.000 euros para mejoras en Codeseda y Cereixo

La Deputación de Pontevedra aprobó en la Xunta de Goberno que celebró ayer una nueva aportación en el marco del Plan +Provincia 2026-2027 para el Concello da Estrada. Se trata de una partida por valor de 88.000 euros. Con estos recursos, el gobierno estradense tiene previsto financiar dos actuaciones de mejora de distintos espacios públicos del municipio.

En concreto, el Concello da Estrada recibirá esta nueva aportación del gobierno provincial para financiar, por un lado, la mejora de los accesos a las viviendas siuadas en la zona de A Sagrada, en Codeseda, adecuando además su correspondiente red de recogida de aguas pluviales. Se utilizará hormigón en color ocre (tierra) tanto para la zona de vehículos como la peatonal.

Por otro lado, los recursos aprobados ayer por parte de la entidad provincial también se destinarán a la mejora del campo de fiesta de San Xorxe de Cereixo. En este caso está previsto que se repavimente la zona mediante la aplicación de una capa de hormigón sobre la ya existente.

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El presidente de la diputación provincial, Luis López, recordó que el Plan +Provincia 2026-2027 está dotado con un montante total de 85 millones de euros. «Non hai Xunta de Goberno na que non afondamos na prioridade que debe ter unha institución coma esta: a cooperación cos concellos», aseguró el presidente de la Deputación.