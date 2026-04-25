En A Estrada el BNG exige al Gobierno la mejora integral urgente de la N-640 y la construcción de la variante por motivos de seguridad vial

La senadora del Bloque Nacionalista Galego, Carme da Silva Méndez, y el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Estrada, Xoán Reices, participan en un acto simbólico organizado por la formación nacionalista para exigir al Gobierno del Estado que asuma con urgencia el compromiso de ejecutar actuaciones en la carretera N-640, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y cumplir con los compromisos adquiridos en relación con la variante de A Estrada. Participaron también militantes y simpatizantes, así como la diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, Ariadna Fernández González, el responsable comarcal, Xoán Blanco, y el responsable local del BNG en A Estrada, Carlos Enxamio.

El acto consistió en una concentración previa en O Alto da Cruz, al lado del centro de conservación de carreteras. Luego, partió una caravana simbólica de unos veinte vehículos que atravesó el casco urbano estradense hasta la rotonda de As Colonias. La comitiva se desplazó haciendo sonar las bocinas y con pancartas en los coches con los lemas "Variante xa!" y "Fartas de fochancas na N-640".

Caravana de vehículos a su paso por el casco urbano de A Estrada / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Una de las principales preocupacións del BNG es mejorar la seguridad vial. Por este motivo, en el Acuerdo de Investidura conseguido por la organización nacionalista se incluyó un plan plurianual con actuaciones urgentes en la red viaria gallega. Entre las infraestructuras recogidas figura la N-640 en su totalidad, haciendo especial hincapié en la necesidad de avanzar en la ejecución de la variante de A Estrada.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG enfatiza el descontento de vecinos y vecinas de A Estrada con las administraciones, en concreto con el Ministerio de Transportes, ante su pasividad para solucionar los problemas de seguridad vial en la N-640. "Non pode ser que a solución que se nos dea sexa parchear. Temos problemas de seguranza, producíndose moitos accidentes, algúns mortais, e existen moitas cuestións que resolver: o paso da estrada polo centro da vila, no Sol ou en Ponte Liñares", enumera Xoán Reices.

"O actual estado da N-640 ao seu paso pola Estrada presenta un deterioro evidente, con múltiples deficiencias que afectan gravemente á circulación", señala la senadora nacionalista. Ante esta situación y tras la dilación del ejecutivo estatal, el BNG organiza esta caravana de protesta para denunciar que las gallegas y los gallegos están "fartas e fartos das fochancas nesta estrada e dos incumprimentos pola variante".

Carme da Silva Méndez demanda al Gobierno del Estado un mayor compromiso. Según las iniciativas registradas por la formación nacionalista, el ejecutivo acuerda contemplar actuaciones en distintos tramos de esta vía, tanto en Lugo como en Pontevedra, a través del Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado aprobado por el Ministerio de Transportes.

«O BNG reclama ao Ministerio de Transportes a posta en marcha dun Plan Integral de mellora e rehabilitación da N-640 para abordar os problemas derivados da falta de mantemento, reforzar a seguranza viaria, corrixir as deficiencias do firme, adaptar a estrada ás condicións de travesía urbana así como implantar medidas que reduzan a perigosidade», señala la senadora del BNG.

Impulso de la variante de A Estrada

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Carme da Silva, además, considera que "é o momento de retomar de maneira decidida este proxecto estratéxico, dotándoo dos recursos necesarios para garantir a súa execución". Se trata, afirma la senadora, de "unha infraestructura estratéxica para o concello, xa que permitiría desviar o tráfico pesado, evitando o seu paso polo núcleo urbano e mellorar así a calidade de vida de veciños e veciñas».