Subvenciones
Dozón recibirá 80.000 euros de la Diputación para solventar las pérdidas de agua de la piscina
REDACCIÓN
La Diputación otorga al Concello de Dozón una ayuda de más de 80.000 euros para mejorar la instalación hidráulica de la piscina municipal. La cuantía procede del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotado con 8 millones de euros y orientado a los municipios con menos de 50.000 habitantes. «Grazas a estes recursos poden sumarse á provincia do deporte», indica el presidente de la administración supramunicipal, Luis López.
Las obras permitirán corregir las constantes pérdidas de agua en la actual hidráulica, mejorando la recirculación del sistema y las tuberías de impulsión, además de acometer un nuevo canal de rebosamiento e impermeabilizar el vaso de compensación. El proyecto incluye, también, la automatización de la entrada de agua con sensores y electroválvulas y la remodelación de la acometida de agua en vestuarios, duchas, la piscina pequeña y el riego.
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