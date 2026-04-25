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Concerto de alumnos en Muimenta

O auditorio de Muimenta acolle esta tarde (17.00 horas) unha audición dos alumnos e alumnas da Escola de Música. A sesión inclúe unha actuación da Banda Xuvenil.

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