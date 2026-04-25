Ruta de tapas
El certamen «Silleda a Bocados» entrega sus premios a la hostelería y la clientela
La iniciativa cierra su primera edición con un balance muy positivo y gran implicación del sector y la ciudadanía
El salón de actos del consistorio de Silleda acogió este viernes la entrega de premios del certamen gastronómico «Silleda a Bocados». El acto reconoció tanto la creatividad de los establecimientos ganadores como el apoyo de la clientela en esta primera edición de la iniciativa.
Tal y como se dio a conocer días atrás, la mejor tapa es la de Cervexaría Exilieta, que se llevó además la mejor presentación, con «Tapabocas». En segundo lugar quedó el Bar Debibian, y completa el podio el Bodegón Esther. En cuanto a la clientela que resultó agraciada el miércoles con el sorteo de lotes de productos de negocios locales, los agraciados son Carlos Alberto Becerra Contreras; Karen Becerra Contreras; Daniel Costoyas Taboada; Amparo Ouzande Villar; Javier Lafuente Seco y María Isabel Seijo García.
En la entrega de todos los galardones participaron la alcaldesa, Paula Fernández Pena así como las concejalas Estefanía Taín (de Promoción Económica) y Asunción Hernández (Medio Rural), amén de la presidenta del colectivo de comerciantes y empresarios ECOS, Beatriz Busto. El gobierno local reitera su agradecimiento a todos los locales que participaron y al respaldo de todos los vecinos en esta primera edición.
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