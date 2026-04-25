El CEIP O Foxo rinde homenaje a Xosé Luna

El CEIP O Foxo, de A Estrada, rindió un emotivo homenaje a Xosé Luna Sanmartín, con un acto en el que se inauguró un aula que llevará su nombre como reconocimiento a su trayectoria profesional y humana. Xosé Luna fue docente de Educación Física del centro durante 22 años. Al homenaje asistieron representantes del Concello de A Estrada, como el alcalde Gonzalo Louzao, así como el Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, amigos, familia y compañeros de profesión que quisieron sumarse al reconocimiento.

Xosé Luna a las puertas del aula que llevará su nombre. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El acto contó con una cálida acogida por parte del alumnado y del profesorado, que participaron activamente en una jornada cargada de agradecimiento. La celebración estuvo amenizada por la música de Manoele de Felisa, con canciones en las que participaron el alumnado. El teatro y la poesía también estuvieron presentes.

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Entre los obsequios entregados a Xosé Luna Sanmartín se incluyó una placa con una frase del también estradense Manuel Daniel Varela Buxán, (Lamas 1909 - Cercio 1986, escritor y director teatral), con la inscripción «O mellor faro para impedir que os pobos tropecen é unha escola», lema del centro educativo, un libro recopilatorio sobre el boletín informativo escolar Os Pereiriños.