Carlota Piñón esculpe su destino

La Asociación de Amigos da Obra de Wily hizo público el fallo del jurado del II Premio de Escultura Antonio Taboada «Wily», una iniciativa que busca incentivar la creatividad artística entre el alumnado de diversos centros educativos de Lalín. El certamen, que rinde homenaje a la figura del recordado escultor lalinense, ha destacado la calidad y variedad de las propuestas presentadas por los jóvenes talentos locales, reafirmando el compromiso de la organización con la promoción cultural y el apoyo a las nuevas generaciones de artistas.

En esta segunda edición, el máximo galardón ha recaído en Carlota Piñón Diéguez, alumna del IES Ramón María Aller, quien obtuvo el primer premio dotado con 100 euros y diploma por su obra titulada «Rabudelo». El jurado, presidido por María Cruz Taboada y compuesto por Damián Payo, «Paío», en calidad de secretario, junto a Aitana Iglesias, Olalla Garra y Armindo Salgueiro, valoró la ejecución y el concepto de la pieza ganadora dentro de un proceso de selección altamente competitivo.

Tras el primer puesto, se otorgaron tres segundos premios de 50 euros y diploma. Los reconocimientos fueron para Alicia Zaldívar Ledo, del IES Laxeiro, por «O Sacrificio da Paz», Elisa Mato Penide, del IES Ramón María Aller, por «O fin da inocencia infantil», y Carlos Andrés Rincón Torres, del centro Scientia Lalín, por su trabajo «Fragmentos de luz na vidriera eterna». Estos premios subrayan la diversidad de enfoques y la sensibilidad de los estudiantes ante temas sociales e históricos.

El palmarés continuó con la entrega de tres terceros premios de 30 euros para Fátima Gomes Ramos (IES Laxeiro) por «Identidades», Lois Domato García (IES Ramón María Aller) por «Xemelgos» y Amaya Dobarro Varela (IES Laxeiro) por «Rá hermafrodita». Asimismo, se concedieron cinco accésits de 20 euros a Noa Madriñán González, Iria Donsión Asorey, Manuel Vilariño Peña, Juán Fernández Fuentes y María Fernández La Cruz Salinas, quienes representaron a sus respectivos centros con obras que exploraron desde la mitología hasta el homenaje a figuras del arte universal como Van Gogh o Laxeiro.

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Dada la naturaleza del certamen y la simbólica cuantía de los premios, la organización ha dispuesto que todas las esculturas continúen siendo propiedad de sus autores.