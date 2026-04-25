El BNG de Lalín tacha de «cínico» el plan económico del PP y exige explicaciones por el endeudamiento

El BNG de Lalín calificó de «cínico e mentireiro» el plan económico financiero 2026-2027 presentado por el gobierno local del PP y reclamó explicaciones por el incremento del margen de endeudamiento municipal. La responsable local nacionalista, Mari Fernández Sanmartín, acusó al ejecutivo de José Crespo de «mentirlle de novo á veciñanza» sobre la situación de las arcas locales.

Fernández Sanmartín consideró que «outra mentira máis xa non cola» y pidió al gobierno local que haga «dunha vez por todas un exercicio de sinceridade» con los vecinos. El BNG sostiene que desde las elecciones municipales de 2023 el Concello ha gestionado presupuestos por casi 100 millones de euros, mientras la deuda supera ya los 11 millones. Según la formación, esa situación equivale a 550 euros por vecino y responde al «despilfarro e o desgoberno do PP».

La portavoz nacionalista pidió al ejecutivo que explique «cal é o motivo verdadeiro» por el que decidió aumentar un 20% el margen de endeudamiento. También señaló que los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 suman más de 79 millones, pero que los vecinos ven crecer sus impuestos sin apreciar mejoras en los servicios.

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El BNG reprochó al PP que insista en la «saúde financeira» del Concello y en unos niveles de deuda «razoables». Fernández Sanmartín exigió que «poña os pes na terra», reconozca su gestión económica y cambie el rumbo.