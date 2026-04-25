Más de 7.000 opositores se examinan este domingo en Silleda para acceder a 236 plazas del Sergas

Silleda vuelve a concentrar este domingo la actividad de la oferta pública de empleo del Servizo Galego de Saúde. La Feira Internacional de Galicia acoge por la tarde los exámenes para acceder a 236 plazas de «persoal de servizos xerais (PSX)». Están llamados 7.056 aspirantes, de los que 104 concurren por el turno de discapacidad intelectual, con 10 plazas reservadas.

La jornada forma parte del proceso selectivo con el que el Sergas cubre 2.476 plazas del sistema sanitario público gallego durante dos fines de semana de pruebas. La cita arrancó hoy con los exámenes de varias especialidades de enfermería y continuará el 9 de mayo con la categoría de enfermería, para la que están admitidas 8.661 personas y se ofertan 1.980 plazas. Según el calendario conocido, esa es la siguiente fecha prevista tras la prueba de este domingo.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, supervisó el desarrollo de los primeros exámenes junto a la secretaria general técnica, Natalia Lobato, y al director de la Fundación Semana Verde de Galicia, Ricardo Durán. Enmarcó la convocatoria en el objetivo de consolidar empleo en la sanidad pública y subrayó el despliegue necesario para organizarla. «O compromiso coa estabilidade dos profesionais sanitarios públicos esixe un gran esforzo económico, de xestión e loxístico», señaló.

La Xunta cifra en alrededor de 400 las personas implicadas en las tareas de protección y vigilancia de las pruebas, con participación de personal del Sergas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, la Autopista Central de Galicia (Acega), 061, Cruz Roja y Fundación Semana Verde. Sanidade también destaca la aplicación de un protocolo de vigilancia y antifraude para garantizar la seguridad y la igualdad en la realización de los ejercicios.

Lactancia y embarazada

Los primeros exámenes se celebraron hoy por la mañana en las especialidades de enfermería obstétrico-ginecológica y enfermería pediátrica. La participación conjunta fue del 84,95%, con 474 opositores presentados de los 558 admitidos. En matrona acudieron 293 de las 348 personas inscritas, un 84,20%, para optar a 69 plazas. En enfermería pediátrica se presentaron 181 de los 210 admitidos, el 86,19%, con 60 plazas en juego.

La actividad continuó por la tarde con las categorías de enfermería familiar y comunitaria y enfermería del trabajo, en las que la participación se situó en el 81%. En la primera especialidad acudieron 679 de los 838 admitidos, mientras que en enfermería del trabajo se presentaron 26 de las 32 personas inscritas. En ese turno, el Sergas oferta 128 plazas de enfermería familiar y comunitaria y 3 de enfermería del trabajo.

El proceso incluyó, además, medidas de adaptación para distintas situaciones personales. En las pruebas de este fin de semana, 25 mujeres solicitaron el derecho a la lactancia materna para poder interrumpir el examen si fuese necesario. Sanidade también informó de que una opositora ingresada por embarazo realizó la prueba desde el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Noticias relacionadas

Con la cita de PSX de este domingo, Silleda cerrará el primer fin de semana de exámenes de esta OPE. El proceso regresará al recinto ferial el sábado 9 de mayo con la convocatoria más amplia en número de plazas, la de enfermería, que concentra 1.980 de las 2.476 ofertadas en esta fase.n