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Vista Alegre celebra el Día del Libro con «A miña gata Piu»

Fernando González Graña presentó este jueves en el centro cultural Vista Alegre, de A Bandeira, su libro «A miña gata Piu». Además de este evento para conmemorar el 23 de abril, Día del Libro, este centro cultural regaló un libro a todas las personas que durante la jornada hicieron uso de los fondos de la biblioteca Ramón de Valenzuela.

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