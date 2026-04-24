Tertulias semanales para practicar inglés en Lalín

La junta de gobierno local de Lalín ha autorizado el uso del salón de actos de la Biblioteca Municipal Varela Jácome para una reunión semanal de conversación en inglés. La iniciativa, planteada inicialmente para unas seis personas pero abierta a nuevas incorporaciones, se celebrará los jueves de 19.00 a 21.00 horas, siempre que no coincida con actos programados por el Concello. Además, queda supeditada a la disponibilidad del espacio y a la cobertura del servicio con conserje.