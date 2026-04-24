PAISAJE
Silleda obtiene de la Xunta 34.000 euros para cuidar espacios naturales
La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración asigna al Concello de Silleda una ayuda de 33.910 euros para impulsar la contratación de personas desempleadas que se encargarán de acometer obras y servicios de interés general y social en el ámbito rural. En concreto, Silleda dispondrá de dos trabajadores o trabajadoras, con la categoría de péon forestal, que durante nueve meses y a jornada completa contribuirán a desarrollar el proyecto «Equipo para acondicionamento, limpeza e atención dos espazos naturais e forestais históricos».
Con este aporte, Silleda podrá reforzar las tareas de manteniiento y puesta en valor de espacios de especial relevancia ambiental, paisajística o patrimonial, a la vez que echa una mano en la creación de oportunidades laborales. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca la importancia de esta resolución de la Xunta «porque nos permite seguir actuando sobre espazos naturais e forestais de gran valor para o noso municipio, ao tempo que ofrecemos unha oportunidade laboral a dúas persoas sen traballo». Añade que estas líneas de ayudas resultan muy útiles para concellos del rural, y avanza que este muniipio continuará aprovechando las distintas convocatorias de otras administraciones para captar fondos que permitan ampliar servicio, mejorar el espacio público y dar pasos adelnte en la protección y conservación del patrimonio rural del ayuntamiento.
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