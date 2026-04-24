Samba, el senegalés de Rodeiro, será repatriado la próxima semana tras una colecta récord

El operativo para repatriar los restos mortales de Samba, el ciudadano senegalés que residía en Rodeiro, se llevará a cabo finalmente la próxima semana. Aunque el objetivo económico se ha alcanzado con éxito gracias a la movilización vecinal, el traslado está a la espera de completar los últimos trámites burocráticos y el papeleo necesario para autorizar el viaje a su país de origen.

La campaña de solidaridad iniciada en el municipio pontevedrés ha sido un éxito rotundo, logrando recaudar más de 7.000 euros en tiempo récord. Esta cifra cubre la totalidad de los costes de repatriación y genera un excedente que será enviado íntegramente a su familia en Senegal como apoyo económico.

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Debido a que se han superado todas las expectativas, la organización ha cerrado la cuenta oficial y solicita que no se realicen más transferencias. El pueblo de Rodeiro ha demostrado una gran unión para que su vecino pueda volver a casa, un proceso que concluirá en pocos días en cuanto finalice la gestión documental pendiente.