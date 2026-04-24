El PSOE de Lalín acusa a Crespo de recaudar más y ejecutar menos

La portavoz municipal socialista en Lalín, Alba Forno, acusó este jueves al alcalde, José Crespo, de «cobrar máis ca nunca e facer menos» tras conocer la liquidación del presupuesto de 2025, que, a juicio del PSOE, confirma «o esgotamento dun modelo baseado en subir impostos, despilfarrar e non cumprir co que se promete».

Forno situó como principal dato de esa liquidación una recaudación próxima a los diez millones de euros en impuestos directos y tasas, una cifra que calificó de récord y que atribuyó a la subida de impuestos aplicada por el gobierno local. Pese a ello, sostuvo que ese incremento de ingresos no se traduce «nin en mellores servizos nin nun Lalín mellor». «Estamos ante unha contradición evidente porque a xente paga máis ca nunca, pero Lalín non está mellor. E iso é responsabilidade directa do goberno de Crespo», afirmó.

La dirigente socialista señaló que el Concello tuvo que aprobar un Plan Económico Financeiro después de superar en más de 520.000 euros el límite de gasto permitido por ley. Según indicó, esa situación obligará ahora a aplicar medidas de control y ajuste. En ese contexto, advirtió de que esta nueva etapa puede limitar la capacidad municipal para invertir y tomar decisiones con libertad, y aseguró que «non se poden descartar recortes en servizos ou mesmo novas subas de impostos».

El PSOE también puso el foco en la ejecución de inversiones. Forno afirmó que el Concello dejó sin gastar cerca de dos millones de euros en este apartado, lo que, a su juicio, evidencia que el gobierno local no está siendo capaz de materializar las obras que anuncia. En la misma valoración, la portavoz situó la deuda municipal en torno a los once millones de euros, «máis de 550 euros por veciño».

A partir de esos datos, la portavoz reclamó al ejecutivo local «claridade e transparencia coa veciñanza» para explicar cómo piensa cumplir con el Plan Económico Financeiro. En concreto, pidió que detalle qué inversiones pueden quedar sin ejecutar, qué servicios podrían verse afectados y si contempla nuevas subidas de impuestos. «A xente ten dereito a saber que investimentos van quedar sen executar, que servizos se van ver afectados e se se van volver subir os impostos», advirtió.

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Forno también cuestionó el futuro de algunos proyectos anunciados por el gobierno municipal, como la gran plaza, la mejora de la ronda Este o las pistas de atletismo. «Se xa non se executan agora, que vai pasar cando haxa que apretar o cinto?», planteó. En paralelo, destacó que Lalín dispone de más de seis millones de euros de fondos europeos del plan EDIL aprobados por el Gobierno central, que, en su opinión, permitirán seguir impulsando actuaciones en la villa, mientras considera que el resto de la acción del ejecutivo local queda comprometida por la situación económica descrita por su grupo.