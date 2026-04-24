El PSOE denuncia el "lamentable" estado de caminos en Forcarei y falta de gestión del ejecutivo de Belén Cachafeiro

El PSOE de Forcarei acusó este miércoles al gobierno local de Belén Cachafeiro de mantener una situación de inactividad durante casi un año y de utilizar la presentación de un Plan Económico Financiero como estrategia política para justificar su gestión.

En el pleno municipal, la portavoz socialista, Verónica Pichel, denunció además el estado de caminos, pistas y carreteras, que calificó de lamentable, al tiempo que señaló la falta de actuación del ejecutivo local.

Asimismo, la edil vinculó la situación a la coyuntura política del PP en Galicia, tras su apoyo a la moción de censura en Lugo, y criticó lo que considera una estrategia de distracción.

Por otra parte, Pichel pidió explicaciones sobre el borrador de presupuestos municipales y sobre una posible deuda vinculada al tránsfuga Rafael Fiestras.

Además, solicitó aclaraciones sobre el destino de los fondos municipales, que según datos del PSOE ascendían a 1,7 millones de euros, y recordó el buen periodo medio de pago registrado en julio.

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El grupo socialista insistió en que continuará fiscalizando la gestión municipal durante el mandato, al considerar que la veciñanza merece transparencia explicaciones claras y una administración más eficiente en Forcarei actualmente vigente.