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Fundación Humans

Premian un proyecto del Hospital Psiquiátrico de Conxo en Madrid

Barraca XXI, del Hospital Psiquiátrico de Conxo ganó el IV Certamen Mejores Proyectos de Humanización de la Fundación Humans en participación en el proceso de atención. La iniciativa, impulsada entre 2024 y 2025, combinó creatividad artística e intervención terapéutica para mejorar la atención a personas con trastorno mental grave. El premio se entregó en Madrid.

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