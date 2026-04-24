Fundación Humans
Premian un proyecto del Hospital Psiquiátrico de Conxo en Madrid
Barraca XXI, del Hospital Psiquiátrico de Conxo ganó el IV Certamen Mejores Proyectos de Humanización de la Fundación Humans en participación en el proceso de atención. La iniciativa, impulsada entre 2024 y 2025, combinó creatividad artística e intervención terapéutica para mejorar la atención a personas con trastorno mental grave. El premio se entregó en Madrid.
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9