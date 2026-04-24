El PP exige en el Congreso la cancelación oficial de la Variante Oeste de Caldas

El portavoz municipal del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, y los diputados populares Pedro Puy, Irene Garrido y Juan Bayón reclamaron en el Congreso la cancelación definitiva del trazado de la Variante Oeste impulsado por el Ministerio de Transportes y rechazado de forma unánime en el municipio. Los representantes del Partido Popular exigen que esa supresión se haga pública de manera oficial, ya sea mediante una publicación del propio ministerio o a través del Boletín Oficial del Estado.

De forma paralela, también solicitan la reactivación inmediata de un nuevo estudio informativo que recupere el recorrido aprobado por unanimidad por el pleno de Caldas en 2008, al considerar que la localidad necesita con urgencia desviar el tráfico pesado fuera del casco urbano.

Noticias relacionadas

Fernando Pérez se desplazó a Madrid para, según explicó, tratar de aclarar «la confusión» generada en torno a este asunto. El portavoz popular sostiene que, 50 días después del anuncio de la supuesta paralización del proyecto, el expediente sigue sin estar archivado, lo que mantiene la inquietud entre los vecinos afectados.