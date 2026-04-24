Ouzande prevé récord de asistencia a III Festa do Costillar el 9 de mayo

Ouzande acoge la tercera edición de la Fiesta del Costillar el 9 de mayo, desde las 14:00 horas. Esta iniciativa está impulsada por la nueva Asociación Cultural y Gastronómica del Costillar de Ouzande, que en pocos años se ha convertido en uno de los eventos destacados del municipio. Cabe destacar que son los propios vecinos los que organizan, cocinan y atienden a los comensales

Nacida hace tres años gracias al esfuerzo vecinal, la cita sigue creciendo. En su primera edición reunió a cerca de 300 personas y a más de 400 en la segunda, y este año se prevé superar los 500 asistentes. La fiesta cuenta a partir de hora con fecha fija y se celebrará cada segundo sábado de mayo. Los tickets para el 9 de mayo están ya a la venta en Casa Porto, Peluquería de Patxi, Cervecería Eureka, Mesón O Xarro e no Bar Andalucía.

De la música se encargará Son das Tabernas y sesión de DJ Residente Doctor Amor, ademas de actividades para todos los públicos, incluyendo hinchables para el público infantil, con el objetivo de crear un ambiente familiar durante toda la jornada.

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La asociación entregará un premio de carácter cultural a la asociación A Fervenza como reconocimiento a su trabajo en el ámbito parroquial y municipal. El año pasado el homenajeado fue Manuel Pereiras, vecino también de Ouzande.