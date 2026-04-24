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Nuevas plazas para auxiliar de Policía Local

La Academia Gallega de Seguridad Pública publicó las listas provisionales de admitidos y excluidos del proceso de selección para auxiliares de Policía Local. Los aspirantes disponen de diez días hábiles desde la publicación en el DOG para subsanar errores o presentar reclamaciones.

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