Monólogo de Quico Cadaval en Lalín

El actor y narrador Quico Cadaval actúa esta tarde (21.00 horas) en el Salón Teatro de Lalín, dentro de la programación de monólogos que organiza el Concello en colaboración con la Axencia Galega das Industrias Culturais y la Rede Galega de Teatros e Auditorios. La entrada cuesta 5 euros y puede adquirirse tanto en taquilla como en la recepción del consistorio.