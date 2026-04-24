Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin

Infraestructuras

Lalín pedirá al Estado mejoras en los viales secundarios de la AP-53

El gobierno lalinense respaldó la petición de vecinos de Noceda, Bendoiro, Donsión, Botos, A Xesta y Vilanova para actuar en las vías secundarias de la AP-53. El acuerdo recoge que esos trazados están hoy intransitables en distintos puntos por la maleza y el deterioro del firme, pese a que en muchos casos sirven de acceso a parcelas y son utilizados por vehículos y maquinaria agrícola. El Concello asume la demanda vecinal y la trasladará a la Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra para que valore y adopte las medidas técnicas oportunas con la mayor celeridad posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents