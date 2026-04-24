Lalín celebra su Feira do Cabalo con más de un millar de ejemplares

Lalín acoge este fin de semana su XXVI Feira do Cabalo en el recinto del Mercado Gandeiro. El evento, ya consolidado a nivel autonómica, prevé reunir más de un millar de ejemplares y repartirá más de 6.000 euros en premios. La feria está promovida por el Concello, en colaboración con la Asociación Cabaleiros de Lalín. El programa incluye concursos morfológicos de Pura Raza Española, Pura Raza Galega y otras secciones, así como exhibiciones de doma clásica y de alta escuela, espectáculos ecuestres entre los que figuran «La magia del caballo», carreras y pruebas de habilidad. La organización anuncia además bautismos ecuestres para los y las asistentes más jóvenes, degustaciones y actuaciones musicales.

Corte de tráfico

La feria será este sábado y domingo, por lo que habrá restricciones de tráfico en la Avenida Xosé Cuiña, en el tramo entre las rotondas de Willy y la de Escaldes-Engordany, entre las 10.00 y las 20.00 horas. Además, se habilitarán zonas de estacionamiento específicas para facilitar la asistencia al avento, como el aparcamiento provisional del Lalín Arena en la parte de las piscinas y el parque de zahorra ubicado junto a la zona de los juzgados. Los dos espacios estarán disponibles tanto para las personas participantes como para el público en general. No se podrá aparcar, obviamente, en el entorno del mercado ganadero.