Lalín abre una muestra de Adega por su medio siglo de trayectoria

Lalín acogerá este viernes 24 de abril, a las 12.00 horas, la inauguración de la exposición exterior «50 anos coidando a terra», organizada por Adega con motivo del 50º aniversario de la asociación ecologista. El acto tendrá lugar en la plaza que hay delante de la Biblioteca Municipal, en donde permanecerán instalados hasta el 5 de mayo los 16 paneles que componen la muestra conmemorativa. Tras la apertura institucional, la entidad promoverá una visita guiada para recorrer una exposición que repasa su trayectoria y su labor en defensa del medio ambiente.