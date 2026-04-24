"Muchos gobiernos del mundo utilizan el hambre como un arma biológica para controlar a la gente y también matar"

¿Cómo describiría el panorama actual de la investigación literaria en Galicia?

Estás surgiendo muchos proyectos entre Irlanda y Galicia porque al final son culturas y literaturas que tienen mucho en común porque son literaturas atlánticas. Cada vez hay más movimientos de grupos de investigación, proyectos incluso editoriales que hacen como un puente entre las dos culturas. Por ejemplo, se están escribiendo obras en gallego, irlandés e inglés, y me parece muy interesante poder dar una charla como la de Lalín para dar a conocer estos proyectos y está conexión que mucha gente no conoce.

Su tesis de máster analizó el hambre como trauma en "Los Juegos del Hambre". ¿Por qué eligió esta saga específica para explorar un concepto tan visceral?

Yo siempre he sido muy fan de "Los Juegos del Hambre" y últimamente están teniendo un auge porque han sacado dos libros nuevos y con dos películas también nuevas. Cuando estaba estudiando el máster descubrí lo que eran los estudios del trauma, que me llamaron mucho la atención. Me gustan mucho los libros y me centré más en analizarlos que las películas. Cuando estaba viendo la película "Balada de serpientes y pájaros cantores" me di cuenta de que faltaba el tema del hambre, un elemento que no había sido trasladado al cine cuando era un elemento muy importante.

¿El trauma se utiliza más como un motor de resistencia o como una herramienta de control dentro de la narrativa?

Justo mi tesis habla de ambas porque compara los dos protagonistas de las novelas. Ambos están influenciados por el trauma del hambre. Sólo que en el caso de Katniss eso llevó a una resistencia, a oponerse al sistema opresor tan terrible de Los Juegos del Hambre. Y en el caso de Snow, lleva a volver a reflejar su hambre, a proyectar este trauma hacia otros y a seguir oprimiendo.

Tal y como estamos ahora inmersos en la actualidad mundial, cada vez la realidad se parece más a una distopía, ¿no cree?

Cuando hice mi tribunal y le comento a gente lo de mi tema todo el mundo es imposible no compararlo por ejemplo con el caso de Gaza. Me refiero a cómo el hambre se utiliza como un arma política y no simplemente algo que ocurre en el cuerpo. No es simplemente un trauma físico que tiene consecuencias en tu estado de salud. Muchos gobiernos del mundo utilizan el hambre como un arma biológica para controlar a la gente y traumatizar y también matar. Muchas veces no nos damos cuenta de ese componente biopolítico del hambre, como puede ser utilizado también como arma política porque el control de la comida mundial es una herramienta muy utilizada por los gobiernos y de una forma muy sutil, porque no nos damos cuenta de cómo se hace el reparto de comida a nivel mundial.

¿Qué define a la Literatura Atlántica desde una perspectiva ambiental?

Tanto la gallega como la irlandesa provienen de una cultura profundamente agraria. Entonces, siempre han estado muy ligadas a la tierra. Somos dos regiones que están en el margen atlántico europeo y aparte de tener raíces celtas, un pueblo que ha estado siempre muy conectado con la naturaleza, nosotros mismos tenemos una herencia agraria muy conectada con la naturaleza. A lo mejor nosotros no, pero nuestros abuelos o bisabuelos están completamente conectados con ella, sabían cómo trabajar tierra. Teníamos una relación con la tierra que no es simplemente de explotación y no como pasa ahora, que llegas te aprovechas de la tierra y quitas todo lo que puedes de ella, pero no das nada a cambio. Ellos sabían perfectamente por ejemplo cómo trabajar la tierra para que diese las patatas. Había como ese diálogo entre el ser humano y la tierra.

Si tuviera que recomendar un libro que fusione sus tres grandes intereses (ecocrítica, trauma y distopía), ¿cuál sería y por qué?

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Obviamente, recomendaría "Los Juegos del Hambre", pero también te puedo recomendar otro libro que se titula "A different Eden" de Keith Payne, Lorna Shaughnessy y Martin Veiga.