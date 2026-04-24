El gobierno ordena asegurar ruinas en Balagosa y Regoufe

La junta de gobierno de Lalín aprobó medidas para corregir problemas de seguridad en edificaciones ruinosas de Balagosa (Vilatuxe) y Regoufe (Moneixas). Los acuerdos obligan a ejecutar, a costa de los titulares, los trabajos necesarios para devolver a los inmuebles unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato. Entre las actuaciones exigidas figuran la retirada de los elementos con riesgo de desprendimiento y el aseguramiento de las estructuras para evitar caídas sobre la vía pública. El plazo fijado por el Concello es de un mes.