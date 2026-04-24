La «gastroneta» del Sabor das Rías Baixas llega el domingo a Rodeiro

La Diputación continúa durante las próximas jornadas con la gira de las «food trucks» del Sabor das Rías Baixas. Habrá dos paradas en Rodeiro, previstas para este domingo, día 26, y el martes, 28. Durante el domingo la «gastroneta» estará abierta al público de 12.00 a 15.00 horas en el CPI, mientras que entre las 18.00 y las 20.30 horas podremos disfrutar de sus propuestas gastronómicas en Adelán. Además, el día 28 estará aparcada en la rúa Gumersindo Areán, de 9.00 a 15.00 horas.