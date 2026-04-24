Finaliza la reforma del Colegio Pérez Viondi tras meses de obras y quejas de las familias por la falta de seguridad y limpieza

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó hoy el final de las obras de rehabilitación integral del Colegio Pérez Viondi, afirmando que esta es una «clara mostra do compromiso da Xunta coa comunidade escolar da Estrada». El Gobierno gallego invirtió más de 1 M€, y que redundan en un ahorro energético medio de más del 72%.

Las obras fueron anunciadas a finales de 2023 y desde aquella han sido motivo de quejas en numerosas ocasiones por parte de padres y madres del alumnado. Estas quejas, como reflejó FARO en su momento, hacían referencia a la falta de seguridad y limpieza del centro durante el curso, ya que los alumnos tenían que convivir con una grúa de gran tonelaje a la entrada del centro pasando por debajo de ella tanto a la entrada como a la salida. También abundaban los materiales de obra y andamios sin vallar en las instalaciones.

Con el final de las obras, las quejas se vuelven a repetir en redes sociales. Padres y madres denuncian el abandono al que se sometió el colegio con escombros y suciedad que justo se limpió para la visita de Román Rodríguez. Reclaman también el corte de maleza y piden, irónicamente, una visita del conselleiro al mes para que el Pérez Viondi luzca un mínimo de mantenimiento.

Román Rodríguez destacó que, en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica, la Xunta está invirtiendo «máis de 7 M€ na ampliación, reforma e modernización dos colexios e institutos da Estrada». Entre las actuaciones de mayor envergadura destacó la ampliación del Instituto Plurilingüe Antón Losada Diéguez (3 M€), la propia rehabilitación integral del Pérez Viondi o la del CEIP de Figueiroa (840.000€).

El conselleiro destacó también la repercusión que esta obra está teniendo ya en la mejora de la vida diaria de la comunidad escolar del Pérez Viondi. A este respecto, explicó que la intervención se centró, principalmente, en lograr un mayor confort térmico e incrementar la eficiencia energética del colegio. «Este tipo de intervencións, que son prioritarias no Plan de nova arquitectura pedagóxica, teñen unha clara incidencia no benestar diario de alumnos, profesores e persoal non docente», añadió.

La reforma en cifras

La rehabilitación integral del CEIP Pérez Viondi incluyó actuaciones en el edificio principal, en el gimnasio y en el exterior del centro. En lo que respecta al primero de ellos, se cambiaron 2.500 m² de cubierta y se aplicaron 1.154 m² de material aislante en las cámaras de aire de las fachadas. Además, se colocaron 327 nuevas luminarias led y 200 luces de emergencia, 1.696 m² de falsos techos y una nueva caldera de biomasa. También se mejoró la accesibilidad con la instalación de un ascensor y de un baño adaptado y se acometieron otras pequeñas reorganizaciones de espacios interiores, en función de las demandas del centro.

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En lo referido al gimnasio, se cambiaron 14 ventanas, se inyectaron 270 m² de aislante en las cámaras y se instalaron nueve luminarias led, así como falso techo térmico y acústico y un nuevo pavimento deportivo. Ya en el exterior, se mejoró el pavimento de caucho del patio de Infantil.