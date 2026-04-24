Ecologistas piden a la Xunta suspender el concurso de pesca del salmón en el Ulla por la situación crítica de la especie

Las organizaciones ecologistas ADEGA, AEMS-Ríos con Vida, la Federación Ecolóxica Galega, la Sociedade Galega de Historia Natural y la Asociación para a Conservación do Lobo Ibérico solicitan a la Xunta de Galicia la suspensión del concurso de pesca del salmón previsto en el río Ulla para el próximo 10 de mayo, al considerar que resulta incompatible con la situación crítica de la especie.

La petición llega en el marco de una campaña de recogida de firmas en la que estas entidades reclaman la inclusión del salmón atlántico en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas con la categoría de “en peligro de extinción”. Argumentan que las poblaciones han sufrido un fuerte descenso en las últimas décadas y que los datos científicos disponibles reflejan una reducción superior al 80% desde los años setenta en los ríos gallegos.

Según explican, el Ulla es uno de los sistemas más afectados, con una presencia cada vez más residual de la especie y cifras mínimas de ejemplares reproductores. En este sentido, sostienen que la situación actual exige medidas de protección urgentes y coherentes con el estado real del salmón atlántico.

Los colectivos critican además que, pese a la veda general establecida por la Xunta para la pesca del salmón en todos los ríos gallegos durante la actual temporada, se mantenga como excepción el tradicional concurso del Ulla, vinculado a la Festa do Salmón de A Estrada. Un certamen que se desarrolla en los cotos de Couso, Pontevea, Sinde y Santeles.

La normativa autonómica que regula la pesca continental ya había establecido la prohibición general de captura del salmón por su mal estado de conservación. Sin embargo, las organizaciones consideran que la autorización de este evento deportivo supone una excepción difícil de justificar desde el punto de vista científico y ambiental, al implicar la captura de una especie en declive.

Los últimos datos disponibles refuerzan esta preocupación. En los sistemas de control del Ulla, las cifras de ejemplares han descendido de forma progresiva en los últimos años. En apenas un lustro, las poblaciones han pasado de alrededor de un centenar de ejemplares a cifras cercanas a la decena. En 2025, los registros en estaciones de seguimiento apenas detectaron el paso de unos pocos salmones.

El debate se produce además tras una temporada sin capturas en la zona, pese a la existencia de cupos autorizados en ejercicios anteriores. De hecho, la pasada edición del concurso de pesca se cerró sin capturas y la última vez que el rey del río mordió el anzuelo fue en 2024, cuando se contabilizaron dos piezas.

La campaña impulsada por estas organizaciones busca concienciar a la ciudadanía sobre el estado del salmón atlántico y reclamar su protección legal reforzada. Consideran que su declaración como especie en peligro de extinción obligaría a la Xunta a elaborar un plan de recuperación específico, con medidas sobre hábitats, conectividad fluvial y seguimiento científico.

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En paralelo, los ecologistas reclaman que el Observatorio Galego da Biodiversidade sea convocado de forma extraordinaria para analizar la situación y emitir un informe previo a cualquier decisión administrativa sobre eventos que afecten a la especie.