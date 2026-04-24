La docente Gloria Neira es la (In)Visible de abril en Silleda

Silleda nombró este jueves (In)Visible del presente mes de abril a Gloria Neira Rodríguez, docente y vecina muy vinculada a la vida social y educativa del municipio. El nombramiento coincide, además, con el Día del Libro, que se celebra cada 23 de abril.

Gloria Neira nació en 1955 en Remesar y creció en una pequeña aldea, en un contexto «no que apostar pola educación das fillas non era aínda o máis habitual» indican desde el Concello. Por eso, una de las claves de su historia vital residen en esa decisión familiar de facilitarle sus estudios y abrirle camino en un tiempo en que a las mujeres no les resultaba fácil acceder a las mismas oportunidades formativas y laborales que sí se les daban a los hombres. En 1974 comenzó la carrera de Filología Románica, formando parte de la primera promoción y que sería una decisión que marcó toda su trayectoria profesional. Decimos esto porque cinco años después, Gloria Neira comenzó a trabajar de forma provisional en el colegio María Inmaculada. Pero lo que comenzó siendo un destino provisional se convirtió en su centro durante 43 años. Esta profesora, además, fue la primera docente de inglés del municipio. Indica que «aínda que ás veces me sentín como unha figura discreta ou mesmo invisible, o meu compromiso coa educación e con este pobo foi constante».

Sin afán de protagonismo

De esta discreción habla también la alcaldesa, Paula Fernández Pena. Indica que Gloria Neira «representa a tantas mulleres que, dende o traballo diario, a vocación e a entrega, foron construindo comunidade sen buscar protagonismo», y añade que «falar de Gloria é falar de educación, de compromiso e tamén de pioneiras que abriron camiño nun momento no que non sempre era doado facelo». Con este reconocimiento, el Concello de Silleda quiere destacar la dilatada trayectoria profesional y la profunda relación que creó con Silleda (aquí conoció a su marido y tiene tres hijos) a lo largo de toda una vida. La propia Gloria indica que «hoxe, ao mirar atrás, sinto que os meus vínculos con esta comunidade son infinitos. Este lugar deume unha familia, unha profesión e unha vida chea de sentido».