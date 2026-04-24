Dime de qué concello eres y te diré cómo te llamas… y qué apellido manda en Deza y Tabeirós-Montes

Deza y Tabeirós-Montes comparten un fondo onomástico muy reconocible, pero al bajar al detalle municipal aparecen matices suficientes como para perfilar cada concello. En el conjunto, el nombre masculino más frecuente es Manuel, con 2.392 vecinos, por delante de José, con 1.676, y de José Manuel, con 1.071. Entre las mujeres, María Carmen sobresale con claridad, con 1.563 casos, seguida de María, con 974, y de Carmen, con 669.

También los apellidos dibujan un retrato bastante definido. Si se toma el primer apellido por municipio de residencia, García es el más repetido en el conjunto de los ocho concellos, con 2.194 registros, seguido de Rodríguez, con 1.810, y de López, con 1.577. Si se cambia el foco al municipio de nacimiento, el trío de cabeza se mantiene: García suma 2.686, Rodríguez 2.005 y López 1.903. A partir de ahí empiezan las diferencias locales, algunas muy visibles.

A Estrada responde al patrón más clásico. Allí mandan Manuel, con 810, y María Carmen, con 625, mientras que Rodríguez ocupa el primer puesto entre los apellidos tanto por residencia como por nacimiento, con 542 y 549 casos. La peculiaridad estradense está en la fortaleza del bloque de los José, segundo, con 473, y José Manuel le sigue muy de cerca, con 468. Entre las mujeres, María Dolores se mete en el tercer lugar, por delante de Carmen. En apellidos, además de Rodríguez y García, asoma con mucha fuerza Rey, que ya es quinto por residencia y tercero por nacimiento.

Lalín y Silleda refuerzan ese tronco común. En Lalín, Manuel encabeza la lista masculina con 709 vecinos y María Carmen la femenina con 384. En los apellidos manda González tanto por residencia como por nacimiento, con 1.041 y 1.199 casos respectivamente, seguido muy de cerca por Fernández. Su nota diferencial está en algunos puestos altos que no se repiten igual en otros municipios: Antonio alcanza el tercer lugar entre los hombres y María Luisa hace lo propio entre las mujeres. En Silleda, Manuel suma 321 y María Carmen 204, mientras que González vuelve a ser el apellido más frecuente, con 347 por residencia y 411 por nacimiento; Rodríguez, García, Fernández y López se mantienen arriba con pocas variaciones.

Forcarei también se alinea con Manuel, María Carmen y López, pero deja uno de los perfiles de apellidos más singulares. Manuel reúne 136 casos y María Carmen 114. López es el apellido más frecuente tanto por residencia como por nacimiento, con 97 y 139 casos, pero en la parte alta aparecen marcas muy propias del concello: Villaverde es tercero por residencia y segundo por nacimiento; Barreiro, Cortizo y Troitiño también se cuelan entre los diez más repetidos. Entre los hombres, además, José Manuel se coloca tercero, por delante de Francisco y Antonio.

El eje más alejado del patrón dominante lo forman Agolada, Rodeiro y Dozón, donde el nombre masculino más frecuente no es Manuel, sino José. En Agolada, José encabeza la clasificación con 71 casos, frente a los 53 de Manuel. Entre las mujeres sigue mandando María Carmen, con 47. En los apellidos lidera García tanto por residencia como por nacimiento, pero el acompañamiento de Vázquez y Méndez desde los primeros puestos le da una fisonomía particular.

Rodeiro ofrece una de las diferencias más nítidas entre residencia y nacimiento. José es el nombre más frecuente entre los hombres, con 120 casos, y María Carmen el más repetido entre las mujeres, con 45, aunque María se queda a solo uno, con 44. En los apellidos, García encabeza el listado por residencia con 157 registros, pero al pasar al municipio de nacimiento el primer puesto cambia y lo ocupa Fernández, con 287. En ambos listados, además, Diéguez aparece en tercera posición, lo que le da un sello muy reconocible al concello.

Dozón concentra probablemente la singularidad más clara de toda la muestra. Allí José también va en cabeza entre los hombres, con 61 vecinos, pero la gran excepción aparece en el cuadro femenino: Carmen, con 27, supera a María Carmen, con 23, y a María, con 21. Es el único de los ocho municipios donde ocurre algo así. En apellidos, Fernández manda tanto por residencia como por nacimiento, con 78 y 160 casos, respectivamente, seguido de Rodríguez. A partir de ahí asoman apellidos muy pegados al territorio, como Reboredo, Lorenzo y Civeira, todos ellos dentro de los diez primeros.

Vila de Cruces completa el mapa con otras dos desviaciones interesantes. Manuel sigue siendo el más frecuente entre los hombres, con 220, y María Carmen entre las mujeres, con 121, pero aquí Ramón escala hasta el tercer puesto masculino, con 124 casos, por delante de José Manuel y Jesús. En el listado femenino, Carmen, con 94, queda por delante de María, con 92. También en los apellidos hay cambio de liderazgo según el enfoque: por residencia manda García, con 160, y por nacimiento lo hace López, con 272. Ese desajuste entre dónde se reside y dónde se nació es uno de los rasgos más llamativos del concello.

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Manuel, José y María Carmen forman la columna vertebral de los nombres más repetidos, mientras García, Rodríguez y López dominan entre los apellidos. Pero el detalle municipal añade matices suficientes para que cada concello conserve una personalidad propia: Carmen de Dozón, Ramón de Vila de Cruces, el peso de Diéguez en Rodeiro, la pujanza de Vázquez y Méndez en Agolada o la huella de Villaverde y Troitiño en Forcarei.